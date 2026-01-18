رونالدو يضطر إلى بيع قصر الاعتزال الفاخر في البرتغال بعد اكتمال بنائه

وجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي نفسه مجبرا على بيع أحد أهم قصوره، الذي كان من المقرر أن يكون محل إقامته الدائم بعد اعتزاله كرة القدم.

وقرر رونالدو (40 عاما) وزوجته جورجينا رودريغيز بيع قصرهما الواقع في بلدة كاشكايش الساحلية التي تبعد عن العاصمة البرتغالية لشبونة 30 كيلومترا، مقابل 35 مليون يورو الصحافة الإسبانية.

وأوضحت أن الثنائي الشهير اتخذا هذا القرار بسبب انعدام عامل "الخصوصية" التي كانا يبحثان عنها، إذ تضم المنطقة المذكورة ملاعب غولف وميادين للفروسية، ما دفع الكثير من السكان إلى العيش بالقرب من منزل رونالدو.

وتوجد منازل عديدة في محيط القصر، ويتمكن أصحابها من رؤية ما يحدث في منزل رونالدو مباشرة وفق الصحيفة ذاتها، وهو "أمر لا يتوافق مع خصوصية العائلة".

وحاول نجم النصر السعودي في السابق عدة مرات شراء الأراضي المجاورة لقصره، إلا أن أصحابها رفضوا البيع، ما دفع رونالدو وزوجته إلى اتخاذ قرار ببيع منزلهما.

واشترى رونالدو وجورجينا قطعة الأرض عام 2020 وشرعا حينها في تنفيذ مشروع ضخم لبناء منزل أحلامهما على مساحة تبلغ حوالي 12 ألف متر مربع.

ومنذ ذلك الوقت واجها عدة مشاكل تتعلق بتأخر أعمال البناء، كما حدثت تغييرات في الفريق المشرف على عملية إنشائه، كما ظهرت عقبات قانونية أثرت على التصميم الهندسي للمنزل.

مواصفات قصر رونالدو

ويضم قصر رونالدو الذي انتهى العمل فيه مؤخرا، 8 غرف نوم جميعها مجهزة بحمام خاص وحنفيات من الذهب الخالص، كما يحتوي على مسبح داخلي وخارجي، وصالة رياضية، وسينما، وشاطئ خاص، وأرضيات من الرخام الإيطالي، ونفق سري تحت الأرض وفق ما ذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية.

وعلى الصعيد الرياضي يعيش رونالدو حاليا موسمه الرابع مع النصر السعودي، ويرتبط معه بعقد حتى صيف عام 2027.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي لكرة القدم برصيد 15 هدفا بفارق هدفين عن مواطنه وزميله في نفس الفريق جواو فيليكس، بينما يحتل فريقه المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 34 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر الذي لعب مباراة أقل.

إعلان

ويسعى رونالدو حاليا إلى الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الاحترافية، ويفصله عن ذلك 41 هدفا فقط، إذ وصل إلى هدفه 959 يوم الاثنين الماضي عندما هز شباك الهلال في قمة الجولة الـ15 من دوري روشن.