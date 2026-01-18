آخرها درو.. مواهب صدمت برشلونة برحيلها المفاجئ عن "لاماسيا"

خلال العقود الثلاثة الماضية مر برشلونة بعدة صدمات تتعلق برحيل عدد من مواهبه من خريجي أكاديمية "لاماسيا" عن النادي بقرار شخصي منهم.

ورغم أن غالبية مواهب هذه الأكاديمية تسعى لتحقيق النجاح مع برشلونة، لكن هناك بعضا منهم اختاروا الرحيل عنه لأسباب مختلفة، أبرزها تلقي عروض مغرية أو البحث عن فرصة للعب في نادٍ آخر.

ويُعد درو فيرنانديز (18 عاما) هو أحدث حالة لخريجي برشلونة الذين سيغادرون دون رغبة النادي، إذ أثار طلبه الرحيل صدمة كبيرة للإدارة وللمدرب هانسي فليك وفق ما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

أبرز مواهب لا ماسيا التي غادرت برشلونة

وسلطت الصحيفة الضوء على 11 لاعبا ممن وصفتهم بأنهم "التشكيلة الأساسية من خريجي برشلونة المعروفين" وقرروا ترك النادي بإرادتهم، مشيرة إلى أن 4 منهم عادوا إلى الفريق لاحقا، اثنان منهم ضمن قائمة فليك حاليا.

وتاليا أبرز مواهب لاماسيا ممن قرروا الرحيل عن برشلونة دون موافقة النادي في العقود الأخيرة:

أندريه أونانا

وصل حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا إلى "لاماسيا" عام 2010 قادما من مؤسسة إيتو، وبعد 5 سنوات قرر بمحض إرادته الرحيل إلى أياكس أمستردام، وذلك لأسباب رياضية، إذ اتخذ هذه الخطوة بسبب علمه بعدم الحصول على فرصة لعب حقيقية في ظل تألق الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

وإلى جانب أياكس لعب أونانا لعدة فرق كبرى هي إنتر ميلان ومانشستر يونايتد، وحاليا يدافع عن مرمى طرابزون سبور التركي.

هيكتور بيليرين

كان هيكتور بيليرين واحدا من الأجنحة البارزين في "لاماسيا"، وفي عام 2011 قرر قبول عرض مغرٍ من أرسنال وهناك تحوّل من جناح إلى ظهير عصري.

عاش بيليرين تجربة ناجحة مع أرسنال، ثم عاد إلى برشلونة صيف عام 2022 في فترة أقل نجاحا استمرت 6 أشهر فقط رحل بعدها إلى سبورتنغ لشبونة.

جيرارد بيكيه

رغم اعتماد شباب برشلونة عليه بشكل أساسي، لكن جيرارد بيكيه قرر الرحيل عام 2004، وكان في البداية قريبا من أرسنال قبل أن يستقر به الحال مع مانشستر يونايتد وفاز معه بدوري أبطال أوروبا.

وبعد 4 سنوات عاد بيكيه إلى برشلونة ودافع عن ألوان القميص حتى اعتزاله في ديسمبر/كانون الأول 2022، وقد حقق مع الفريق الكتالوني الكثير من الألقاب.

إريك غارسيا

مكث إريك غارسيا في لاماسيا 6 مواسم، وأمام تجاهل المسؤولين له فضّل عام 2017 قبول عرض مانشستر سيتي، وكونه من عشاق برشلونة قرر اللاعب العودة إلى الفريق عام 2021 بصفقة انتقال حر بمجرد انتهاء عقده مع السيتي.

سيرجيو غوميز

كان سيرجيو غوميز واحدا من أبرز مواهب الأكاديمية التي وصل إليها قادما من إسبانيول، وبعد وصوله إلى فريق الشباب قبِل عرضا مهما من بوروسيا دورتموند عام 2018.

لم يحقق النجاح المأمول مع الفريق الألماني، فخاض عدة تجارب أخرى مع هويسكا وأندرلخت ومانشستر سيتي.

تشافي سيمونز

كان رحيل تشافي سيمونز من أكثر الحالات التي حظيت باهتمام إعلامي كبير باعتباره من أبرز المواهب في السنوات الأخيرة، إذ انتقل إلى باريس سان جيرمان عام 2019.

لم يقدم سيمونز الأداء المأمول فخرج لفترتي إعارة إلى آيندهوفن ولايبزيغ، قبل أن ينتقل نهائيا من "بي إس جي" إلى توتنهام هوتسبير صيف العام الماضي.

جيرارد لوبيز

كان جيرارد لوبيز أول لاعب يقرر بنفسه مغادرة "لاماسيا" عام 1997، حينها دفع فالنسيا الشرط الجزائي، وبعد 3 سنوات عاد إلى الفريق الكتالوني في تجربة استمرت 5 سنوات رحل بعدها مجانا إلى موناكو الفرنسي.

سيسك فابريغاس

كان سيسك فابريغاس أول لاعب يسير على خطى سلفه لوبيز، فحين رأي مستقبله مظلمًا مع برشلونة قرر الانتقال إلى أرسنال عام 2003 بعد العرض الرياضي والمالي المغري الذي قدّمه المدرب الفرنسي الخبير أرسين فينغر.

حقق فابريغاس نجاحا كبيرا مع "الغانرز" وكان قائدا للفريق الإنجليزي، لكنه عاد إلى برشلونة عام 2011 بطلب من بيب غوارديولا، وفي عام 2014 عاد إلى الدوري الإنجليزي من بوابة تشلسي.

إيلاش موريبا

يُعد إيلاش موريبا من أغرب الحالات التي مرّت على برشلونة، إذ قدّم له النادي عرضا ضخما منذ صغره ولعب مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان، لكنه رحل عام 2021 بسبب المصالح المالية لوكلائه وانضم إلى لايبزيغ، وكانت تجربته في الدوري الألماني فاشلة والآن يلعب في صفوف سيلتا فيغو.

داني أولمو

اختار داني أولمو مسارا غير مألوف حيث انتقل إلى كرواتيا بعد ستة مواسم في فرق الشباب ليكمل تطوره مع دينامو زغرب وذلك عام 2014.

بعيدا عن الأضواء أظهر موهبته الكبيرة فانتقل لاحقا (2020) إلى لايبزيغ وأصبح نجم الفريق، وعاد إلى برشلونة صيف عام 2024 وهو في أفضل حالاته الفنية.

مارك غويو

كان رحيل مارك غويو من أكثر الحالات المفاجئة حيث راهن عليه تشافي في فريق الشباب، لكن انفجاره التهديفي جذب اهتمام تشلسي الذي دفع شرطه الجزائي عام 2024.

أدرك غويو أن فرصه ستكون قليلة مع وجود روبرت ليفاندوفسكي وفيتور روكي وفيران توريس، والآن يبحث عن فرصة له في تشلسي المدجج بالنجوم.