مورينيو يرد على شائعات عودته لتدريب ريال مدريد

في خضم أزمة البحث عن "المدرب الجديد" لريال مدريد بعد إقالة تشابي ألونسو، فوجئ جمهور الملكي بطرح اسم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ضمن الأسماء المحتملة لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض حتى نهاية الموسم.

ولم يكن مورينيو الاسم الوحيد ضمن الخيارات التي يدرسها الرئيس فلورنتينو بيريز، حيث برز اسم زين الدين زيدان أيضًا، لكن ارتباط الأخير برغبة تدريب المنتخب الفرنسي دفع الإدارة لتوسيع قائمة الأسماء المطروحة. إلا أن التكهنات لم تدم طويلًا، إذ خرج مورينيو بتصريح جريء وواضح قائلًا إنه لا ينتظر منه أحد العودة لتدريب ريال مدريد.

وقال المدرب البرتغالي، المعروف بصراحته ووضوحه، خلال حديثه الأخير: "لا تحسبوا عليّ في المسلسلات. هناك مسلسلات جيدة، لكنها طويلة جدًا، وإذا فاتتك حلقة أو حلقتان، تفقد متابعة القصة".

وأضاف مورينيو أن التركيز على هذه التكهنات لن يكون من أولوياته، في إشارة واضحة إلى رفضه الانخراط في الأخبار التافهة أو الجدل الإعلامي.

يذكر أن مورينيو قد سبق له تدريب ريال مدريد في الفترة ما بين عامي 2010 و2013، توج فيها بلقب الليغا وكأس الملك والسوبر الإسباني مرة واحدة فقط.