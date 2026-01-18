تجنيد طفل لاغتيال لاعب كرة قدم وأمه تحبط المخطط

كشفت تقارير سويدية عن تفاصيل صادمة تتعلق بتجنيد طفل لقتل لاعب كرة قدم قبل أن تتمكن والدته من إحباط المخطط.

وذكرت صحيفة "أفتونبلادت" السويدية أن 4 أشخاص مرتبطين بإحدى العصابات في العاصمة ستوكهولم خططوا قبل فترة لقتل لاعب هاو من فريق منافس عبر تجنيد طفل يبلغ من العمر 12 عاما لتنفيذ الجريمة خلال إقامة مباراة.

واستعان الأشخاص الأربعة بالطفل باعتباره "قاتلا مأجورا" ووعدوه بالحصول على مبلغ مالي كبير مقابل تنفيذ الجريمة، إذ زوّدوه بمسدس محشو بالرصاص مع تعليمات لقتل لاعب محدد يرتدي القميص رقم 20 خلال إحدى المباريات.

وبحسب الصحيفة كان الطفل سيتلقى من مخططي الجريمة 50 ألف يورو (نحو 54 ألف دولار) مقابل قتل اللاعب، الذي من حسن حظه غاب عن تلك المباراة بداعي الإصابة.

وبالفعل وصل الطفل إلى الملعب مسلحا ومستعدا لتنفيذ الجريمة، التي لم تتم لأن اللاعب المستهدف غاب -لحسن حظه- عن المباراة بداعي الإصابة.

وعثرت والدة الطفل على سلاح ناري بحوزة ابنها وحين شعرت بنواياه اتجهت مسرعة إلى الملعب لمنعه من تنفيذ الجريمة التي وصفتها شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية بأنها "غير مألوفة".

كما أبلغت الأم الشرطة التي ألقت بدورها القبض مباشرة على الأشخاص الأربعة المتورطين في التخطيط لجريمة القتل.

ولاحقا أصدرت المحكمة يوم 9 يناير/كانون الثاني 2026 حكماً بحبس الأشخاص الأربعة لفترات طويلة، بتهمة التخطيط لاغتيال لاعب كرة قدم واستئجار الطفل لتنفيذ الجريمة.