شاهد: تصديات بونو أمام السنغال تشعل مواقع التواصل

تألق الحارس المغربي ياسين بونو في أول دقائق مباراة نهائي أمم أفريقيا أمام السنغال، بعد أن تصدى لتسديدة رأسية خطيرة جدًا من باب غايي وحولها لركلة ركنية.

وأعطى تألق بونو في هذا الهدف المحقق مزيدًا من الثقة لزملائه، ليبدؤوا في شن هجمات متتالية على مرمى السنغال التي كانت ستستأسد لو سجلت مبكرًا.

ومع حلول الدقيقة 37، عاد ياسين بونو ليبهر الجميع بتصديه الرائع بقدمه اليسرى لانفراد مباشر من مهاجم السنغال إليمان نداي.

لم يمر تألق بونو في المباراة دون أن يلفت الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب أحد المتابعين مازحا من مدرب المنتخب الأردني جمال السلامي، جلب مواطنه ياسين بونو لحراسة مرمى الأردن مقابل تخليه عن جنسيته الأردنية "سلامي، لازم يشوف واسطة عشان يجيب بونو حارس للأردن ويعطيه جنسيتي".

فيما شبه آخر تصديه الرائع بما فعله حارس الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز، في نهائي كأس العالم 2022 ضد مهاجم فرنسا كولو مواني.

وأكد آخرون أنه "أعظم حارس عربي في تاريخ العرب دون أدنى منازع".

وكان بونو أيضًا بطلًا في مواجهة نصف النهائي أمام نيجيريا، حيث نجح في صد ركلتين بعد لجوء المنتخبين إلى ركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.