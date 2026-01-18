بالفيديو.. حماس وتفاؤل في آخر تدريبات المغرب قبل نهائي كأس أفريقيا

أنهى المنتخب المغربي آخر حصة تدريبية له أمس السبت، في أجواء جدية ممزوجة بالبهجة تضمنت مشاركة كل لاعبي "أسود الأطلس"، استعدادا لنهائي كأس أمم أفريقيا 2025، ضد السنغال، والمقرر مساء اليوم الأحد.

وشارك حساب المنتخب المغربي في إنستغرام، جماهيره عبر المنصات مشاهد من المران الأخير للمنتخب قبل مواجهة السنغال في النهائي على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

وعلق الحساب على فيديو التدريبات: "جاهزون لمباراة النهائي أمام السنغال"، في إشارة إلى استعداد "أسود الأطلس"، للقاء الذي يسعون من خلاله لتحقيق اللقب الأفريقي للمرة الثانية في تاريخ المغرب.

ويحلم المنتخب المغربي بالتتويج بلقب المسابقة القارية للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة عام 1976.

وهذه هي المرة الثالثة التي يوجد فيها المغرب في المباراة النهائية للمسابقة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957، بعدما سبق أن لعب نهائي نسختي 1976 بإثيوبيا و2004 في تونس.

ويبحث منتخب المغرب عن إهداء الكرة العربية لقبها الـ13 في كأس الأمم الأفريقية والأول منذ نسخة عام 2019 بمصر، التي توج بها المنتخب الجزائري.

في المقابل، بلغ المنتخب السنغالي النهائي للمرة الرابعة بعد 2002 و2019 و2022، علما أنه تأهل لنصف النهائي 6 مرات بينها مرة مع مصر عندما فازت الأخيرة 2-1 عام 2006، والنهائي الثالث في النسخ الأربع الأخيرة.

وحافظت السنغال على سجلها الخالي من الهزائم في 17 مباراة في العرس القاري (12 فوزا و5 تعادلات) وتحديداً منذ خسارة نهائي نسخة 2019 في مصر أمام الجزائر 0-1.

موعد مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية

يقام النهائي بين المغرب والسنغال اليوم الأحد 18 يناير/كانون الثاني على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

من المقرر أن تنطلق مباراة السنغال والمغرب على الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت غرينتش، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت المغرب، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، والـ11 مساء بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر لنهائي كأس أفريقيا بين المغرب والسنغال

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 3

إعلان

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.