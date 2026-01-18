شاهد: الكعبي "ملك المقصيات" يهدر هدفا مغربيا بغرابة ضد السنغال

أهدر المهاجم المغربي أيوب الكعبي فرصة ذهبية سهلة كانت كفيلة بمنح أسود الأطلس التقدم في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 أمام السنغال.

وفي الدقيقة 57، تقدم بلال الخنوس وأرسل عرضية أرضية متقنة إلى منطقة الجزاء، لتتخطى الدفاع ويقابلها الكعبي دون أي ضغط بتسديدة لكن الكرة مرت خارج مرمى المنتخب السنغالي بجوار القائم الأيمن في مشهد تحسر عليه كل من في الملعب من المغاربة.

ويملك المهاجم أيوب الكعبي 3 أهداف في أمم أفريقيا بينهما 2 من ضربات مقصية رائعة.