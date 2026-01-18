رياضة|كأس أمم أفريقيا 2025|المغرب

شاهد: الكعبي "ملك المقصيات" يهدر هدفا مغربيا بغرابة ضد السنغال

Soccer Football - CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Final - Senegal v Morocco - Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat, Morocco - January 18, 2026 Morocco's Ayoub El Kaabi reacts after missing a chance to score REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
أيوب الكعبي يتحسر على إضاعة تسجيل هدف التقدم أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا 2025 (رويترز)
Published On 18/1/2026
آخر تحديث: 23:44 (توقيت مكة)

أهدر المهاجم المغربي أيوب الكعبي فرصة ذهبية سهلة كانت كفيلة بمنح أسود الأطلس التقدم في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 أمام السنغال.

وفي الدقيقة 57، تقدم بلال الخنوس وأرسل عرضية أرضية متقنة إلى منطقة الجزاء، لتتخطى الدفاع ويقابلها الكعبي دون أي ضغط بتسديدة لكن الكرة مرت خارج مرمى المنتخب السنغالي بجوار القائم الأيمن في مشهد تحسر عليه كل من في الملعب من المغاربة.

 ويملك المهاجم أيوب الكعبي 3 أهداف في أمم أفريقيا بينهما 2 من ضربات مقصية رائعة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

