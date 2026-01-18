أم مغربية وأب سنغالي.. مباراة عاطفية لمباي في نهائي كأس أفريقيا

لا يُعد نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين المغرب والسنغال مجرّد مباراة حاسمة أو مصيرية بالنسبة لإبراهيم مباي لاعب "أسود التيرانغا"، بل تخطى ذلك إلى مباراة تحمل أبعاداً عاطفية مميزة تتعلّق بعائلته.

ويصطدم المغرب البلد المضيف بنظيره السنغالي مساء اليوم، في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، في مباراة يسعى كل فريق من خلالها لتحقيق لقبه الثاني تاريخياً على صعيد القارة السمراء.

ووجد مباي نفسه داخل مباراة "بطابع خاص وفيها يقف بين وطنين يحمل كليهما في قلبه ودمه" على حد تعبير شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية، فهو مولود من أب سنغالي وأم مغربية.

وعبّر والدا مباي عن فخرهما الكبير لرؤية ابنهما البالغ من العمر 17 عاماً، وهو يخوض النهائي الأفريقي مع السنغال.

وقالت ياسمين والدة مباي: "نشعر بفخر كبير لرؤيته يلعب في بلد أمه وفي الوقت نفسه يمثّل بلد والده. إنه أمر رائع للجميع، وبالنسبة لنا هذا هو النهائي الحلم، فالسنغال والمغرب هما وطنا إبراهيم".

وأضافت: "أكثر ما يثير إعجابنا بإبراهيم هو نضجه وقدرته على التأقلم".

"سيني-مغرب"

من جهته عبّر عبد الله والد إبراهيم عن سعادته الكبيرة بوصول هذين المنتخبين بالتحديد للنهائي القاري الذي وصفه "بالنهائي الحلم".

وقال: "دمه يجمع بين هاتين الأمتين، فهو نصف سنغالي ونصف مغربي واسم بلدنا هو سيني-مغرب، هذا النهائي هو النهائي الحلم لعائلتنا. هذا أمر استثنائي بالنسبة لنا".

وزاد ضاحكاً: "لكني أفضّل أن تفوز السنغال. مباي هو اسم عائلتنا السنغالي، وأتمنى أن يحقق إبراهيم الفوز واللقب".

ومثّل إبراهيم مباي منتخب السنغال للمرة الأولى يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك في مباراة ودية ضد البرازيل انتهت بخسارة "أسود التيرانغا" بهدفين دون رد.

وبعد ثلاثة أيام بصم مباي لاعب باريس سان جيرمان، على أول مساهماته التهديفية الدولية حين هز شباك كينيا وصنع هدفين في مباراة انتهت بفوز ساحق للسنغال 8-0، والآن يستعد اللاعب لخوض أول نهائي له في كأس الأمم الأفريقية بعدما نال ثقة المدرب باب تياو.

إعلان

وعن ارتداء قميص السنغال قال والده عبد الله: "لقد استقبلوه كأنه أخ لهم. وعلى المستوى الكروي كان دائماً ناضجاً في أدائه سواء مع الفئات السنية أو الآن مع الكبار. هذا أمر هائل بالنسبة لشاب في مثل عمره".

وشارك مباي مع منتخب السنغال بكأس أفريقيا 2025، في 5 مباريات بواقع 125 دقيقة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير ساهم خلالها بـ3 أهداف (صنع 2 وسجّل 1).

ووُلد إبراهيم مباي يوم 24 يناير/كانون الثاني 2008 في بلدة تراب الواقعة في إقليم إيفلين بمنطقة إيل دو فرانس.

وسيحتفل مباي بعد أيام بعيد ميلاده الـ18، وقد "ينال أجمل هدية ممكنة" إذا تُوجت السنغال بكأس الأمم الأفريقية.