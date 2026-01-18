بعد شكوى غوارديولا.. أرتيتا يكرر الشكوى من التحكيم في البريميرليغ

بعد أيام من شكوى مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا من التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قال مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا إن فريقه تعرض لظلم تحكيمي في مباراة نوتنغهام فورست التي انتهت بالتعادل السلبي، مساء السبت، في البريميرليغ.

وأوضح أرتيتا: "بالتأكيد كنا نريد تحقيق الفوز، وكنا ندرك صعوبة هذه المباراة بسبب أسلوب لعب المنافس، ومع ذلك صنعنا 4 فرص خطيرة، وكانت لنا ركلة جزاء واضحة لم تحتسب، لكننا لم ننجح في حسم اللقاء لصالحنا".

وأضاف المدرب الإسباني: "لقد شاهدت إعادة اللعبة، وأعتقد أن هناك لمسة يد متعمدة، إنها ركلة جزاء واضحة، ولا أفهم سبب عدم احتسابها".

وواصل: "كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل، ولكن هذا وارد لأي فريق في الدوري، يجب أن نرتقي بمستوانا، ونستغل الفرص".

وشدد: "يجب أن نستغل اللحظات الحاسمة، ولكنهم عطلونا بذكاء طوال الوقت، وكنا نعلم ذلك" وختم أرتيتا: "لقد حاولنا تسجيل هدف، ولا أعتقد أننا استقبلنا أي تسديدة على مرمانا، لكن هذه هي الفوارق، وفي النهاية لم نجد طريقة لتحقيق الفوز".