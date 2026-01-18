آل الشيخ يكرم الخليفي بجائزة صناع الترفيه الرياضي والإعلامي الماسية

كرم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، ناصر بن غانم الخليفي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بي إن" (beIN) الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة شركة قطر للاستثمارات الرياضية، بمنحه "جائزة صناع الترفيه الماسية" ضمن حفل "جوائز صناع الترفيه" بنسخته السادسة، في ليلة احتفالية احتضنتها العاصمة الرياض.

وجاء هذا التكريم تقديرًا لدور الخليفي المؤثر في صناعة الترفيه الرياضي والإعلامي على المستوى الدولي، وإسهاماته في تطوير المحتوى الرياضي عالميًا وتعزيز حضوره، بوصفه أحد أبرز القطاعات المتداخلة مع صناعة الترفيه الحديثة.

وأعرب الخليفي خلال تسلمه الجائزة عن سعادته بالتواجد في السعودية، مؤكدًا اعتزازه بحضور هذه الأمسية التي تجمع نخبة من نجوم العالم العربي والعالم.

كما وجه شكره لتركي آل الشيخ على هذا التكريم، مشيرًا إلى أنه حرص على الحضور رغم ارتباطاته الرسمية تقديرًا لهذه المناسبة.

كما وجه الخليفي رسالة تحفيزية للشباب العربي، مؤكدًا أن الطموح والعمل الجاد خلف الأهداف يصنعان الفارق، وأن الإصرار على السعي هو الطريق الحقيقي لتحقيق المنجزات.

ويعد حفل "جوائز صناع الترفيه" أحد أبرز الفعاليات الفنية والترفيهية في المنطقة، حيث يجمع سنويًا نجوم وصناع السينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين، ويمنح الجمهور دورًا محوريًا في اختيار الفائزين عبر التسمية والتصويت من خلال تطبيق "جوائز صناع الترفيه" ضمن حفل متكامل يُعنى بصناعة الترفيه محليًا وعالميًا.