وفاة رئيس فيورنتينا كوميسو عن 76 عاما

توفي روكو كوميسو، مالك نادي فيورنتينا الإيطالي ورئيس شركة "ميديكوم" للاتصالات ومقرها نيويورك، عن عمر 76 عاما.

وأعلن فيورنتينا وميدياكوم وفاة كوميسو صباح اليوم السبت بدون توضيح أسباب الوفاة.

وذكر فيورنتينا: "بعد فترة طويلة من العلاج الطبي، تركنا رئيسنا الحبيب، واليوم ننعى جميعا رحيله. كان حبه لنادي فيورنتينا أعظم هدية

قدمها لنفسه".

وبعد أن حول "ميدياكوم" إلى واحدة من أكبر شركات التلفزيون الكبلي في أمريكا، اشترى كوميسو نادي فيورنتينا عام 2019، واشتهر بالتحدث بصراحة ضد البيروقراطية في إيطاليا وعدم قدرتها على بناء ملاعب جديدة.

وولد كوميسو في كالابريا وهاجر إلى أمريكا بعمر 12 عاما.

كما كان يمتلك نادي نيويورك كوزموس، ولعب كرة القدم في جامعة كولومبيا، وهي الجامعة التابعة لرابطة آيفي ليج التي استمر في دعمها خيريا. ويسمى ملعب كرة القدم بالجامعة باسمه.

في فيورنتينا، احتفل كوميسو بوصول الفريق لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي في 2023 و2024.

ولكن الفريق عانى هذا الموسم وحاليا يقبع في الأماكن المهددة بالهبوط من الدوري الإيطالي.

من سيتولى قيادة فيورنتينا بعد روكو كوميسو؟

وفقا لصحيفة كورييري فيورنتينو، سيتم تكليف المدير العام أليساندرو فيراري، الذي حل فعليا محل الراحل جو باروني، والرئيس التنفيذي مارك ستيفن، بإدارة شؤون النادي اليومية.

في بداية شهر فبراير/شباط المقبل، سيتم أيضا إضافة فابيو باراتيتشي رسميا إلى الإدارة العليا للنادي.

أما ملكية النادي فستبقى لعائلة كوميسو في الوقت الراهن، حيث ستتولى كاثرين زوجة روكو إدارة النادي وستكون لها وحدها صلاحية اتخاذ أي قرارات بشأن بيعه مستقبلا.