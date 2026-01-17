شاهد.. القطري ناصر العطية يتوج بلقب رالي دكار للمرة السادسة

توج السائق القطري ناصر العطية بلقب رالي داكار للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بعد ختام المرحلة الثالثة عشرة والأخيرة من السباق الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.

وأحرز العطية اللقب أعوام 2011 و2015 و2019 و2022 و2023، واقترب من الفرنسي ستيفان بيتر هانسل المتوج ثماني مرات في فئة السيارات بين 2004 و2021.

وتصدر العطية سائق فريق "داسيا" بصحبة ملاحه البلجيكي فابيان لوركين، الترتيب العام لرالي داكار برصيد 48:56:53 ساعة، وتلاه الإسباني ناني روما سائق "فورد" بفارق 9:42 دقائق، ثم السويدي ماتياس إكستروم سائق "فورد" في الترتيب الثالث بفارق 14:33 دقيقة، وتلاه الفرنسي سيباستيان لوب سائق "داسيا" بفارق 15:10 دقيقة في المركز الرابع، ثم الإسباني كارلوس ساينس سائق "فورد" بفارق 28:30 دقيقة.

بدوره، أعرب ناصر العطية عن سعادته بالحصول على لقب رالي داكار، مشيرًا إلى العمل الكبير الذي قام به الفريق بأكمله منذ العام الماضي.

وأشار السائق القطري إلى التفاصيل التي صنعت الفارق ومنحته الانتصار وخاصة في اليوم الثاني من المرحلة الماراثونية الأولى ببناء تقدم بلغ 12 دقيقة، وكذلك في مرحلة الأمس الجمعة والتي وصفها بالمهمة جدًّا والتي عرف بعدها أنه بات الأقرب للفوز بالرالي.

وأشار العطية إلى أن لقب رالي داكار هو السادس في مسيرته، وقال: ما زلت بحاجة إلى تحطيم رقم بيتر هانسل صاحب الثمانية ألقاب.

وفي فئة الدراجات النارية، فاز الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس دراج فريق "كيه تي أم" بلقب رالي داكار، وذلك بفارق ثانيتين فقط عن الأميركي ريكي برابيك دراج فريق "هوندا"، وهو أدنى فارق في تاريخ رالي داكار الصحراوي منذ انطلاقه عام 1979.

وأحرز بينافيديس لقب رالي داكار للمرة الأولى في مسيرته بعد أن احتل المركز الثاني في المرحلة الثالثة عشرة والأخيرة والمثيرة التي أقيمت اليوم في ينبع في السعودية، فيما فوّت برابيك فرصة تتويجه الثالث بعد لقبي 2020 و2024 بسبب خطأ في الملاحة.

واحتل الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس المركز الأول في الترتيب العام برصيد 49:00.41 ساعة، بفارق ثانيتين عن الأميركي ريكي برابيك في المركز الثاني، وبفارق 25.12 دقيقة عن الإسباني توشا شارينا دراج فريق "هوندا" في الترتيب الثالث.

وجاء في المركز الرابع الأميركي سكايلر هاوز دراج "هوندا" بفارق 56:41 دقيقة عن المتصدر، وتلاه في الترتيب الخامس الأسترالي دانيال ساندرز دراج "كيه تي أم" بفارق 57:15 دقيقة. ويُعد هذا اللقب إضافة جديدة إلى سجل العطية الحافل، بعد تتويجه السابق بألقاب داكار أعوام 2011 و2015 و2019 و2022 و2023.