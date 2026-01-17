فيدرر يوجه رسالة قوية إلى ميسي قبل مونديال 2026

أشاد نجم كرة المضرب المعتزل، السويري روجر فيدرر، مجددًا بنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، متمنيًا له "النهاية التي يريدها" في مسيرته الرياضية.

وفي حديثه لوسائل إعلام أرجنتينية عن كأس العالم 2026، أكد فيدرر أنه سيتابع البطولة الدولية، خاصة أن منتخب سويسرا، بلده الأصلي، قد تأهل للمشاركة في المونديال.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الثلوج تعيد مباراة تاريخية في الدوري الكندي إلى الأضواء

الثلوج تعيد مباراة تاريخية في الدوري الكندي إلى الأضواء list 2 of 2 أبرز 5 نهائيات في تاريخ كأس أمم أفريقيا end of list

وأضاف أنه سيدعم ميسي خلال المنافسات وقد يذهب لمشاهدته شخصيا في إحدى مباريات راقصي التانغو.

مشيرًا إلى أنه سعيد لأن ميسي قد حقق حلمه بالفوز بكأس العالم، مما يقلل من الضغط الذي قد يواجهه في المونديال المقبل.

فيدرر عبر عن إعجابه العميق بميسي الذي التقاه مرة واحدة فقط بشكل شخصي، مؤكدًا أنه يعترف بإنجازاته في كرة القدم، مضيفا أن الطريقة التي غيّر بها اللعبة كانت مذهلة.

وأكد أن ميسي يملك القدرة على إلهام الأجيال الجديدة، مشددا على ضرورة الاستمتاع بمشاهدته في الملعب، لأنه قد تكون هناك لحظات مذهلة يخلقها "رجل اللحظة".