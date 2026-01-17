ليفربول يواصل سلسلة التعادلات في البريميرليغ

واصل فريق ليفربول سلسلة تعادلاته بالتعثر أمام ضيفه بيرنلي بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

أهدر ليفربول ركلة جزاء في الدقيقة 32 سددها لاعب الوسط المجري، دومينيك سوبوسلاي، بكرة قوية ارتدت من العارضة.

وبعدها سجل الألماني فلوريان فيرتز هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 42.

لكن بيرنلي أدرك التعادل بهدف ماركوس إدواردز في الدقيقة 65، وتدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" بإلغاء هدف سجله هوغو إيكيتيكي مهاجم ليفربول في الدقيقة 77 ليكتفي كل فريق بنقطة.

تعادل ليفربول للجولة الرابعة على التوالي ليبقى رصيده 36 نقطة في المركز الرابع، بينما يقبع بيرنلي في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)

برصيد 14 نقطة.