ليفربول يواصل سلسلة التعادلات في البريميرليغ

Soccer Football - Premier League - Liverpool v Burnley - Anfield, Liverpool, Britain - January 17, 2026 Liverpool's Curtis Jones and Florian Wirtz look dejected after Burnley's Marcus Edwards scores their first goal REUTERS/Peter Powell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
ليفربول يسقط في فخ التعادل للجولة الرابعة على التوالي (رويترز)
Published On 17/1/2026
آخر تحديث: 22:01 (توقيت مكة)

واصل فريق ليفربول سلسلة تعادلاته بالتعثر أمام ضيفه بيرنلي بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

أهدر ليفربول ركلة جزاء في الدقيقة 32 سددها لاعب الوسط المجري، دومينيك سوبوسلاي، بكرة قوية ارتدت من العارضة.

وبعدها سجل الألماني فلوريان فيرتز هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 42.

لكن بيرنلي أدرك التعادل بهدف ماركوس إدواردز في الدقيقة 65، وتدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" بإلغاء هدف سجله هوغو إيكيتيكي مهاجم ليفربول في الدقيقة 77 ليكتفي كل فريق بنقطة.

تعادل ليفربول للجولة الرابعة على التوالي ليبقى رصيده 36 نقطة في المركز الرابع، بينما يقبع بيرنلي في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)
برصيد 14 نقطة.

المصدر: الألمانية

