ليس الريال أو برشلونة.. لاوتارو يكشف عن "نادي الأحلام"

كشف مهاجم المنتخب الأرجنتيني ونادي إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، أنه يحمل حلم العودة إلى نادي راسينغ في الأرجنتين.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 28 عاما أن العودة إلى النادي الذي انطلق منه أول مرة هو بمثابة وعد قطعه لعائلته.

وأشار مارتينيز المتألق مع النيراتزوري إلى تعلقه الكبير بالنادي الذي نشأ فيه، موضحًا أنه يلبس أطفاله قميص راسينغ باستمرار ليعرفوا أهمية النادي وكرة القدم في حياته.

وأعرب عن امتنانه لما قدمه له النادي بمنحه فرصة الاحتراف.

وأضاف أنه ما زال يتابع فريقه السابق تحت قيادة غوستافو كوستاس، ويشاهد جميع مبارياته، حتى في ساعات متأخرة من الليل.

تحدث مارتينيز أيضا عن وضعه الحالي في إنتر ميلان وحلمه بالفوز بدوري أبطال أوروبا، الذي ظل بعيد المنال، قائلا: "دوري أبطال أوروبا هاجس بالنسبة لي الآن، لأننا كنا قريبين جدا من الفوز به ضد مانشستر سيتي. كانوا المرشحين الأوفر حظا. ربما كنا أكثر استرخاءً في ذلك الوقت، لكننا كنا قريبين جدا".

وأخفق الدولي الأرجنتيني مع "النيراتزوري" في الفوز بنهائيين في دوري أبطال أوروبا أمام السيتي (0-1) عام 2023، وباريس سان جيرمان (0-5) العام الماضي.