قبل نحو عقد من الزمن، ابتعد جيفتي بيتانكور، لاعب ألباسيتي الحالي، عن كرة القدم لمدة 6 أشهر عمل فيها كهربائيًا. لكنه خطف الأضواء عندما سجل هدفين مذهلين ليقود الفريق المنافس في الدرجة الثانية للإطاحة بريال مدريد من كأس ملك إسبانيا، الأربعاء.

وشارك بيتانكور (32 عامًا) بديلًا في الشوط الثاني وسجل هدفًا في الدقيقة 81 ليجعل النتيجة 2-1، قبل أن يحسم فوزًا مفاجئًا 3-2 بهدف آخر في الوقت بدل الضائع.

وعلى يد الفريق المتواضع، خسر ريال مدريد بذلك أول مباراة يخوضها بقيادة مدربه الجديد ألبارو أربيلوا في مفاجأة مدوية في الكرة الإسبانية. بالنسبة لبيتانكور، كانت تلك لحظة خيالية في مسيرة مليئة بالتقلبات والتحولات في أنحاء أوروبا.

جيفتي بيتانكور.. الكهربائي السابق الذي صعق ريال مدريد

ووُلد في لاس بالماس عام 1993، وبدأ رحلته في نادي هركليز قبل أن يلعب لمجموعة من الفرق الإسبانية التي تنتمي في الغالب إلى الدرجات الأدنى. وبعد فشله في إثبات قدراته في إسبانيا، شد بيتانكور الرحال إلى نادي ستادل-باورا النمساوي المنافس في الدرجة الثالثة، أولى محطات جولة قادته أيضًا إلى رومانيا واليونان.

يلعب بيتانكور حاليًا في ألباسيتي معارًا من أولمبياكوس، وخطف الأضواء أخيرًا بعد نحو عقد من ابتعاده عن الرياضة لأشهر. وبعد أن شعر بخيبة أمل وإرهاق ذهني، ترك الرياضة لمدة 6 أشهر وعمل كهربائيًا.

وقال بعد مباراة الأربعاء: "لم أكن في حالة ذهنية جيدة. تركت كرة القدم وبدأت العمل والتدريب في الحي الذي أسكن فيه. أردت تصفية ذهني. وبمساعدة عائلتي وطبيبي النفسي، عدت، واليوم أشعر بسعادة غامرة. قبل 9 سنوات، لم أكن لأتخيل هذه اللحظة".

وأضاف: "قاتل الفريق لمدة 95 دقيقة ليحقق مثل هذا الإنجاز. لقد أعادني ذلك إلى سنوات الكفاح. كانت المكالمة مع زوجتي وابني بعد المباراة أثمن لحظة. لم أتمالك دموعي".

إعلان

ورغم مشاهد الفرحة العارمة، اعترف بيتانكور بأنه لم يشعر بالراحة قط، حتى بعد تسجيله الهدف الثالث لفريقه.

وقال: "أمام ريال مدريد، يبدو أن الزمن يتوقف. إنه ناد لا يستسلم أبدًا حتى صافرة النهاية".

وأصبح فوز ألباسيتي واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس الملك، حيث حفر بيتانكور اسمه في تاريخ البطولة بينما ترك ريال مدريد يعاني من خروج مبكر غير معهود.