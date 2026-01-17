شطب لاعب مدى الحياة بسبب ركلة "كونغ فو"

شهدت إحدى مباريات دوري الدرجة الرابعة الإندونيسي حادثة صادمة أعادت فتح ملف العنف في ملاعب كرة القدم، بعدما فقد لاعب خط وسط نادي بي إس بوترا جايا باسوروان، محمد حلمي جيمناستيار، أعصابه وارتكب تصرفا خطيرا لا يمت لكرة القدم بصلة.

وخلال مجريات اللقاء، وجّه اللاعب الإندونيسي ركلة مباشرة وعنيفة إلى صدر أحد لاعبي الفريق المنافس، في لقطة أقرب إلى رياضات القتال منها إلى المستطيل الأخضر، ما أدى إلى سقوط الضحية أرضًا قبل نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

اللقطة لم تمرّ مرور الكرام، إذ أشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة في وجه جيمناستيار، في قرار وُصف بالمنطقي، لكن العقوبات الحقيقية جاءت لاحقا وبشكل أكثر صرامة.

فقد أعلن ناديه فسخ العقد الذي يربطه باللاعب فورا، في موقف يعكس رفض الإدارة القاطع لمثل هذه السلوكيات، بينما ذهبت الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إلى أبعد من ذلك، بإصدار قرار إيقاف اللاعب مدى الحياة عن ممارسة كرة القدم.

قرارٌ حازم بعث برسالة واضحة مفادها أن العنف داخل الملاعب، مهما كانت درجته أو ظروفه، لن يُقابل إلا بأقصى العقوبات، حمايةً لسلامة اللاعبين وصورة اللعبة.