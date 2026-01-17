رياضة|بطولات أوروبية|فرنسا

جديد مفاوضات زين الدين زيدان لتدريب منتخب فرنسا

النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان رشح مرارا لتدريب منتخب الديوك (رويترز)
أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، مساء الجمعة، أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات عملية بشأن تعيين النجم الفرنسي زين الدين زيدان مديرا فنيا للمنتخب الوطني.

ورغم تأكيد رئيس الاتحاد، فيليب ديالو، رغبته في الانتظار حتى نهاية كأس العالم 2026 للإعلان عن خليفة ديدييه ديشامب، إلا أن التحضيرات قد انطلقت بالفعل في الكواليس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهود الحالية لا تقتصر على التفاوض مع زيدان فقط، بل تشمل أيضًا مناقشة تشكيل الجهاز الفني الذي سيرافقه في مهمته القادمة.

كان رئيس الاتحاد الفرنسي، فيليب ديالو قد عبر في نوفمبر الماضي عن إعجابه الكبير بزيدان، سواء على صعيد إنجازاته مع المنتخب الفرنسي كلاعب أو نجاحاته كمدرب، خاصة بعد فوزه بالعديد من الألقاب مع ريال مدريد.

المصدر: الصحافة الفرنسية

