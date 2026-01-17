أوبتا يتوقع الفائز بلقب الدوري الإسباني

نشرت شبكة "أوبتا" العالمية توقعاتها بخصوص هوية الفائز بلقب الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، رغم أن الدوري وصل إلى منتصفه فقط.

وفقًا للتوقعات، يُعد برشلونة المرشح الأوفر حظًا للفوز بلقب الليغا هذا الموسم، حيث يُعطيه الكمبيوتر الذكي نسبة 79% من الفرص للفوز باللقب، في حين تبلغ نسبة ريال مدريد 19.55%.

يأتي تفضيل برشلونة على الرغم من تقدمه بفارق أربع نقاط فقط عن غريمه التقليدي، فيما سيكون الكلاسيكو المقبل في مايو بمثابة معركة حاسمة بينهما.

أما بخصوص الصراع الأوروبي، فأشارت التوقعات إلى أن أندية برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وفياريال هم الأوفر حظًا للتأهل لدوري الأبطال، مع وجود فرص ضعيفة لفرق مثل بيتيس وإسبانيول.

من جهة أخرى، يبدو أن فالنسيا بين أبرز المرشحين لتوديع الليغا، حيث تبلغ نسبة هبوطه إلى الدرجة الثانية 30%، في حين تواجه فرق مثل أوفييدو وليفانتي تحديات كبيرة للبقاء في الدوري الإسباني.