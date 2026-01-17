رياضة|الدوري الفرنسي

هدف خيالي.. هل هو الأفضل في مسيرة ديمبيلي؟

Paris Saint-Germain's French forward #10 Ousmane Dembele celebrates after scoring Paris Saint-Germain's first goal during the French L1 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Lille LOSC at the Parc des Princes stadium in Paris on January 16, 2026. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
عثمان ديمبيلي مهاجم باريس سان جيرمان آخر المتوجين بجائزة أفضل لاعب في العالم (الفرنسية)
Published On 17/1/2026
|
آخر تحديث: 09:41 (توقيت مكة)

سجل الفرنسي عثمان ديمبيلي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، والفائز الأخير بجائزة الكرة الذهبية، هدفًا رائعًا سيأخذ طريقه ليُشاهد في جميع أنحاء العالم بفضل جماله.

في المباراة ضد ليل لحساب الجولة 18 من الدوري الفرنسي والتي انتهت لصالح نادي العاصمة باريس سان جيرمان بنتيجة 3-0 وسجل منها ديمبلي هدفين.

وبعد هدفه الأول في الدقيقة 13، واصل ديمبلي تألقه وتحديدا في الدقيقة 63 حين استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، وراوغ عدة مدافعين، ثم سجل هدفًا ساحرًا بتسديدة قوسية خادعة على طريقة مارادونا، ليترك الحارس بلا فرصة.

هذا الهدف لا يُعد فقط من أجمل أهداف الموسم، بل قد يكون أيضًا الأفضل في مسيرة اللاعب الفرنسي حتى الآن.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

