هدف خيالي.. هل هو الأفضل في مسيرة ديمبيلي؟

سجل الفرنسي عثمان ديمبيلي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، والفائز الأخير بجائزة الكرة الذهبية، هدفًا رائعًا سيأخذ طريقه ليُشاهد في جميع أنحاء العالم بفضل جماله.

في المباراة ضد ليل لحساب الجولة 18 من الدوري الفرنسي والتي انتهت لصالح نادي العاصمة باريس سان جيرمان بنتيجة 3-0 وسجل منها ديمبلي هدفين.

وبعد هدفه الأول في الدقيقة 13، واصل ديمبلي تألقه وتحديدا في الدقيقة 63 حين استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، وراوغ عدة مدافعين، ثم سجل هدفًا ساحرًا بتسديدة قوسية خادعة على طريقة مارادونا، ليترك الحارس بلا فرصة.

هذا الهدف لا يُعد فقط من أجمل أهداف الموسم، بل قد يكون أيضًا الأفضل في مسيرة اللاعب الفرنسي حتى الآن.