بالفيديو.. مولودية الجزائر يهزم اتحاد العاصمة ويحرز كأس السوبر
حسم مولودية الجزائر لقب كأس السوبر الجزائرية لكرة القدم، السبت، بفوزه على جاره اتحاد العاصمة (1-صفر) في المباراة التي جرت على ملعب نيلسون مانديلا ببراقي بالعاصمة الجزائر.
وشهدت المباراة حضورا جماهيريا غفيرا، في ظل حماس وندية كبيرين من الفريقين.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4إيقاف لاعب جزائري 10 مباريات بعد بصقه على الحكم ومحاولة الاعتداء عليه
- list 2 of 4الكاف يفتح تحقيقا في أحداث مباراة الجزائر ونيجيريا بربع نهائي كأس أفريقيا
- list 3 of 4صحف الجزائر تنتقد "الخضر" وتهاجم التحكيم بعد توديع كأس أفريقيا
- list 4 of 4رياض محرز يوجه رسالة مؤثرة إلى الجزائريين بعد الإقصاء الأفريقي
واستمر التعادل السلبي بين الفريقين حتى الدقيقة 74 التي تمكن فيها زكريا نعيجي من افتتاح التسجيل بضربة رأس، بعد تلقيه لتمريرة رائعة، خدعت الحارس أسامة بن بوط وسكنت الشباك وسط فرحة عارمة لجماهير مولودية الجزائر.
ورغم بعض محاولات لاعبي اتحاد العاصمة خاصة في الدقيقة 88 حين طالبوا بركلة جزاء إلا أن المباراة انتهت على هذه النتيجة بفوز وتتويج مولودية الجزائر بالسوبر.
ومولودية الجزائر هو حامل لقب دوري الدرجة الأولى الجزائري في حين فاز اتحاد العاصمة بالكأس المحلية على حساب شباب بلوزداد في المباراة النهائية.
ويعد هذا اللقب الخامس بالنسبة لمولودية الجزائر في كأس السوبر المحلية والثاني على التوالي.