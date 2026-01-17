بالفيديو.. مولودية الجزائر يهزم اتحاد العاصمة ويحرز كأس السوبر

حسم مولودية الجزائر لقب كأس السوبر الجزائرية لكرة القدم، السبت، بفوزه على جاره اتحاد العاصمة (1-صفر) في المباراة التي جرت على ملعب نيلسون مانديلا ببراقي بالعاصمة الجزائر.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا غفيرا، في ظل حماس وندية كبيرين من الفريقين.

واستمر التعادل السلبي بين الفريقين حتى الدقيقة 74 التي تمكن فيها زكريا نعيجي من افتتاح التسجيل بضربة رأس، بعد تلقيه لتمريرة رائعة، خدعت الحارس أسامة بن بوط وسكنت الشباك وسط فرحة عارمة لجماهير مولودية الجزائر.

ورغم بعض محاولات لاعبي اتحاد العاصمة خاصة في الدقيقة 88 حين طالبوا بركلة جزاء إلا أن المباراة انتهت على هذه النتيجة بفوز وتتويج مولودية الجزائر بالسوبر.

ومولودية الجزائر هو حامل لقب دوري الدرجة الأولى الجزائري في حين فاز اتحاد العاصمة بالكأس المحلية على حساب شباب بلوزداد في المباراة النهائية.

ويعد هذا اللقب الخامس بالنسبة لمولودية الجزائر في كأس السوبر المحلية والثاني على التوالي.