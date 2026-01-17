المغرب والسنغال..معلومات قبل نهائي كأس أمم أفريقيا

يستضيف المنتخب المغربي نظيره السنغالي في نهائي كأس أمم أفريقيا يوم الأحد 18 يناير/ كانون الثاني، في مواجهة يأمل كلا المنتخبين أن تكون موعدا للتتويج القاري الثاني بالنسبة له.

المنتخبان منذ بداية البطولة كشفا عن نيتهما الذهاب بعيدا، مستفيدين من كتيبة المحترفين ومزيج من الخبرة والشباب والإمكانيات الفنية على الصعيد الفردي.

الأفضل تصنيفا حسب الفيفا

كانت هذه البطولة قليلة المفاجآت، ولن يكون من المستغرب رؤية أفضل فريقين في أفريقيا يتواجهان في النهائي.

المغرب صاحب المركز 11 في التصنيف العالمي، ضد السنغال صاحب المركز 19، ومن المرجح أن يرتفع تصنيف الفريقين في تصنيف الفيفا في التحديث القادم يوم الاثنين 19 يناير/ كانون الثاني.

أفضلية الملعب

لعب الفريقان جميع مبارياتهما الست حتى الآن في نفس الملعب، حيث استفاد المنتخب المغربي من دعم جماهيري كبير في ملعب الأمير مولاي عبد الله الذي يتسع لـ69,500 متفرج، والذي سيستضيف النهائي أيضًا.

أما منتخب السنغال، الذي لعب جميع مبارياته في مدينة طنجة، فسيخوض مباراته الأولى في البطولة في ملعب آخر.

اللاعبون النجوم

نجم البطولة حتى الآن ليس أشرف حكيمي، الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، بل إبراهيم دياز حامل القميص رقم 10 والذي وصل إلى 5 أهداف سجلها في أول خمس مباريات.

أما نجم السنغال، ساديو ماني، فقد صنع 18 فرصة، وهو أكبر عدد في البطولة. وسجل ماني هدفًا ضد مصر في نصف النهائي، ليصل إلى هدفه الحادي عشر في في تاريخ مشاركاته في كأس أمم أفريقيا.

الدفاعات في القمة

المغرب لم يستقبل سوى هدف واحد في البطولة حتى الآن، وهو هدف من ركلة جزاء سجله لاعب مالي، لاسيني سينايكو، في مرحلة المجموعات، مع تألق مبهر لحارسه ياسين بونو.

أما حارس مرمى السنغال، إدوارد مندي، فقد استقبل هدفين فقط، أمام الكونغو والسودان، ولم تستقبل السنغال أكثر من هدف في مباراة منذ تعادلها 2-2 مع الجزائر في بطولة أمم أفريقيا 2017.

الإيقافات

يغيب قائد السنغال، كاليدو كوليبالي، بسبب تراكم البطاقات الصفراء. وهذه هي الإيقاف الثاني له في البطولة بعد حصوله على بطاقة حمراء في مرحلة المجموعات، وكان غادر مباراة نصف النهائي ضد مصر مصابا.

كما يغيب لاعب خط وسط السنغال، حبيب ديارا، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بينما سيلعب المنتخب المغربي النهائي بصفوف مكتملة بدون أي إيقافات.

لقب في المزاد

إذا فاز المنتخب المغربي في النهائي يوم الأحد، فإنه سينهي انتظارًا دام 50 عامًا من أجل التتويج بالبطولة الثانية له.

من جهته يسعى منتخب السنغال، بطل نسخة عام 2021، للتتويج بالبطولة الثانية له.