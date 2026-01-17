الثلوج تعيد مباراة تاريخية في الدوري الكندي إلى الأضواء

عادت مباراة نهائي الدوري الكندي بين أتلتيكو أوتاوا وكافالي إف سي الذي أُقيم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 إلى الأضواء مجددًا، بعد أن أصبحت لقطاته شائعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

المباراة التي شهدت ظروفًا جوية استثنائية بسبب تساقط الثلوج الكثيف، توقفت عدة مرات لإزالة الثلوج من خطوط الملعب، حيث كان يتم تنظيفها كل 15 دقيقة.

ورغم هذه التوقفات المتكررة، واصل الطاقم التحكيمي واللاعبون أطوار المباراة التي تمكن فيها أتلتيكو أوتاوا من الفوز 2-1 على كافالي إف سي، ليتوج ببطولة الدوري الكندي.

الظروف الجوية القاسية في هذه المباراة التي أقيمت في نوفمبر 2025، جعلت منها واحدة من أكثر المباريات تميزًا في تاريخ البطولة.

ومع إعادة تداول اللقطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جذب اهتمام جماهير كرة القدم مشهد التوقفات المستمرة وتنظيف الملعب المغطى بالثلوج.