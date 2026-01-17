"المصارع".. مفاجأة أربيلوا لجماهير ريال مدريد

أثار استدعاء مدرب ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، للجناح الشاب ألفارو ليفا (21 عاما) من أكاديمية النادي، موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحول موضوع استدعائه إلى ساحة مفتوحة للانتقادات اللاذعة.

فور الإعلان عن اسمه ضمن قائمة الفريق الأول المعنية بالمواجهة أمام ليفانتي في الجولة العشرين من الدوري الإسباني، إنهالت التعليقات الساخرة التي ركزت بشكل أساسي على مظهره الجسدي، خاصة زيادة وزنه، وهو ما اعتبره البعض غير لائق للاعب محترف في نادي بحجم ريال مدريد.

البعض سخر من قرار استدعائه، مشيرين إلى أن "ريال مدريد يكذب الآن بشأن أعمار اللاعبين"، في إشارة إلى مظهره الذي لا يتناسب مع صورة لاعب شاب.

وأضاف آخرون بتهكم: "كنت أعتقد أننا نوقع مع لاعبين شباب.. ماذا يفعل هذا الرجل البالغ من العمر 45 عامًا في القائمة؟".

كما تم التلميح إلى وزنه الزائد، حيث قيل في أحد التعليقات: "بات لدينا إدين هازارد مع الكثير من البرجر".

و تساءل آخرون قائلين: "كم عمر هذا الشخص؟ يعطيني انطباعا أنه رونالدو السمين"، في مقارنة ساخرة مع الظاهرة رونالدو نازاريو في فترات وزنه الزائد.

وتطورت التعليقات لتذهب أبعد من ذلك، حيث وصف أحدهم الوضع قائلا: "ريال مدريد يدخل عالم المصارعة"، في إشارة إلى مظهر ليفا البدني الذي دفع البعض لمقارنته بمصارعين.

كانت هذه التعليقات تعبيرًا عن الصدمة والدهشة من استدعاء ليفا، وهو ما يضع المدرب أربيلوا أمام ضغط أكبر مع جماهير النادي التي مازالت تحت وقع صدمة الخروج من الدور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا أمام ألباسيتي.