مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

لم تكن بداية ريال مدريد بعد رحيل مدربه شابي ألونسو موفقة، إذ استهل خلفه ألفارو أربيلوا مغامرته بخسارة مدوية 2-3 أمام ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا، لذا يأمل النادي الملكي في التعويض أمام ليفانتي المتعثر عندما يستضيفه في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني ويتطلع لتقليص الفارق على الأقل مؤقتا إلى نقطة مع غريمه اللدود برشلونة المتصدر (45 مقابل 49) والذي تسببت خسارته أمامه في نهائي الكأس السوبر المحلية 2-3 في إقالة ألونسو.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني، السبت 17 كانون الثانى/يناير 2026 على ملعب برنابيو.

وتنطلق صافرة مباراة ريال مدريد وليفانتي في الرابعة مساء (16:00) بتوقيت السعودية، الخامسة (17:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفانتي بالدوري الإسباني

beIN SPORTS 2

وبعد هزيمتين تواليا في الكأس والسوبر، يأمل ريال في استعادة ثقة جماهير ملعبه "برنابيو" بعدما شهدت أروقته تغييرات جذرية تمخضت عن تعيين أربيلوا مدربا، من دون أن تعكس بدايته طموحات ريال الذي خرج من ثمن نهائي كأس الملك بخسارة أمام ألباسيتي من الدرجة الثانية 2-3.

ويأمل ريال في أن يصالح جماهيره بتكرار فوزه الكبير في مباراته الأخيرة في "الليغا" على ضيفه ريال بيتيس 5-1، وذلك قبل المواجهة القارية أمام موناكو الفرنسي في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وبدوره، سيكون ليفانتي وصيف القاع برصيد 14 نقطة في أمس الحاجة إلى النقاط الثلاث، ساعيا لتعزيز آماله في البقاء في الدرجة الأولى.

ولم يذق ليفانتي طعم الخسارة في مبارياته الثلاث الأخيرة (فوز مقابل تعادلين)، ويتطلع إلى استغلال تعثر النادي الملكي الحالي.

تشكيلة ريال مدريد المحتملة أمام ليفانتي

كورتوا؛ كارفاخال، أسينسيو، هويسين، كاريراس؛ فالفيردي، تشواميني، بيلينغهام؛ غولر، مبابي، فينيسيوس.

تشكيلة ليفانتي المحتملة أمام ريال مدريد

ريان؛ تولجان، دي لا فوينتي، مورينو، بامبين؛ مارتينيز، أرياجا؛ إيونغ، ألفاريز، لوسادا؛ روميرو.