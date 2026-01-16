زيدان يقدم لأربيلوا وصفة النجاح في ريال مدريد

في خطوة تعيد للأذهان حقبة المجد الذهبية، قرر نادي ريال مدريد تعيين ألفارو أربيلوا، مدرب فريق "الكاستيا"، مديرا فنيا للفريق الأول خلفا لتشابي ألونسو، مستحضرا بذلك السيناريو التاريخي لشهر يناير/كانون الثاني 2016، حينما تولى زين الدين زيدان المهمة لإنقاذ الموسم عقب إقالة رافائيل بينيتيز.

في مقطع فيديو نشر على يوتيوب، يروي زيدان -الذي استمتع بفترتين كمدرب لريال مدريد وحقق العديد من الإنجازات في سانتياغو برنابيو- بالتفصيل كيف تمكن من السيطرة على فريق الميرينغي وقيادته للفوز بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، ولا شك أن هذه النصائح ستكون قيّمة للغاية لأربيلوا.

التوقيت مثالي

قبل أيام، نشر حميدو مسعيدي، المساعد السابق لزين الدين زيدان، مقطع فيديو مطولا (قرابة الساعة) جمعه بالمدرب الفرنسي، تمحور حول أسرار النجاح وإدارة غرف الملابس في "البيت الأبيض".

في اليوم التالي، خسر ريال مدريد أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، وبعدها بيوم، أقال مجلس الإدارة تشابي ألونسو.

ومع تواتر التسريبات حول الخلافات داخل غرفة الملابس، بدا كلام زيدان في الفيديو وكأنه تفسير مسبق للانهيار الذي حدث.

وصفة زيدان السحرية للسيطرة على غرفة ملابس الريال

في حديثه عن أسرار حقبته الذهبية، أكد زيدان أن الأولوية المطلقة في ريال مدريد كانت دائما لرغبات اللاعبين. وقال: "لكي تنجح، عليك أن تخدم اللاعب. إذا لم يستوعب المدرب ذلك، فلن يكتب له البقاء طويلا في هذه المهنة".

وربط "زيزو" بين النجاح الفني والقبول النفسي، مشيرا إلى أن اللاعبين لن يطبقوا الخطط بحذافيرها ما لم يشعروا بمحبة تجاه مدربهم.

وأضاف زيدان مستذكرا تلك الحقبة: "لقد ركزنا على ترميم الثقة واللياقة البدنية معا. عندما خلقنا إطارا يشعر فيه اللاعب بالسعادة والمنافسة والرغبة في التدريب، كانت النتيجة الحتمية هي الفوز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا".