رونالدو الأعلى أجرا في 2025 ولاعبان عربيان في القائمة

تصدر أسطورة كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، للعام الثالث على التوالي قائمة "سبورتيكو" (Sportico) السنوية لأعلى 100 رياضي أجراً في العالم.

رونالدو الأعلى أجرا في 2025

وحقق صاروخ ماديرا إيرادات تقدر بحوالي 260 مليون دولار في عام 2025، منها 200 مليون دولار من ناديه السعودي النصر، و 60 مليون دولار من الأنشطة خارج الملعب.

واحتل الملاكم المكسيكي الشهير كانيلو ألفاريزالمركز الثاني بإيرادات 137 مليون دولار، بينما احتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، المركز الثالث في قائمة سبورتيكو، حيث يبلغ راتبه 130 مليون دولار.

صلاح ومحرز بين أعلى الرياضيين أجرا

وضمت القائمة إسمين عربيين ويتعلق الأمر بكل من المصري محمد صلاح الذي حل في المركز 43 بإيرادات بلغت 54 مليون دولار، وحل الجزائري رياض محرز في المركز 45 بإيرادات بلغت 53.5 مليون دولار.

وبلغ إجمالي إيرادات أعلى 100 رياضي نحو 6 مليار دولار، بانخفاض قدره 2.1% مقارنة بالعام الماضي.

فيما يمثل لاعبو الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة، نسبة 40% من قائمة أفضل 100 لاعب حيث يتصدر ليبرون جيمس، القائمة ويحصل على 128 مليون دولار سنويا.

ولم تتمكن أي رياضية من دخول قائمة أفضل 100 للمرة الثالثة على التوالي واحتلت لاعبة المضرب الأميركية كوكو غوف، المركز الأول بين السيدات بإيرادات تقدر بـ 31 مليون دولار.