ديربي مانشستر بين يونايتد والسيتي.. الموعد والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب أولد ترافورد حيث يقام ديربي مانشستر الكبير بين الجارين مان يونايتد والسيتي ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 43 نقطة ويطمح لمواصلة مطاردة أرسنال المتصدر (49 نقطة).

في المقابل، يحتل "الشياطين الحمر" المركز السابع برصيد 32 نقطة ويتطلعون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تقام المباراة غدا السبت 17 يناير/كانون الثاني على ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مان يونايتد والسيتي في الواحدة والنصف (13:30) بتوقيت الجزائر والمغرب، الثالثة والنصف عصرا (15:30) بتوقيت السعودية وقطر، الرابعة والنصف (16:30) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

beIN SPORTS HD 1

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

مباراة مهمة للفريقين

يسعى كلا الفريقين لتحقيق فوز معنوي بعد سلسلة من التعادلات المخيبة للآمال.

يعد انتعاش مانشستر يونايتد بعد الأداء المتواضع أمرا بالغ الأهمية، بينما يتطلع سيتي إلى فوز حاسم للحفاظ على الضغط على متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، أرسنال، والدفاع عن لقبه.

قد تحدد نتائج مباراة الديربي هذه مسار المباريات المتبقية لكلا الفريقين، حيث يسعى يونايتد للتعافي بينما يطمح سيتي لمواصلة المنافسة على اللقب.

وقد يمنح الفوز الحاسم يونايتد الثقة اللازمة لتغيير مسار موسمه. في المقابل، قد تزيد خسارة سيتي الضغط عليه في مواجهة التحديات المقبلة.

تاريخ المواجهات المباشرة

هذه هي مباراة ديربي مانشستر رقم 197، حيث أقيمت أول مباراة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي القديم عام 1894، وانتهت بفوز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي بنتيجة 5-2.

إجمالا، فاز مانشستر يونايتد في 79 مباراة، بينما حصد مانشستر سيتي النقاط في 62 مباراة.

التشكيلة المتوقعة لمانشستر يونايتد

لامينز؛ دالوت، يورو، مارتينيز، دورغو؛ ماينو، كاسيميرو؛ مبويمو، فرنانديز، كونيا؛ سيسكو.

التشكيلة المتوقعة لمانشستر سيتي

دوناروما؛ نونيز، خوسانوف، آكي، أورايلي؛ رودري؛ شرقي، فودين، ريندرز، سيمينيو؛ هالاند.