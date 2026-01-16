رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

5 لاعبين قد يرحلون عن مانشستر يونايتد في يناير

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 08: Harry Maguire of Manchester United during the Premier League match between Tottenham Hotspur and Manchester United at Tottenham Hotspur Stadium on November 08, 2025 in London, England. (Photo by Alex Pantling/Getty Images)
قائد مانشستر يونايتد هاري ماغواير قد يرحل إلى إيطاليا مع اهتمام أندية عدة بخدماته (غيتي)
Published On 16/1/2026
|
آخر تحديث: 13:30 (توقيت مكة)

حفظ

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لا يستهدف التعاقد مع أي صفقات جديدة خلال هذا الشهر حيث يركز المدير الفني الجديد مايكل كاريك على مواصلة الموسم بنفس الأسماء.

في المقابل تستمر الشائعات حول مستقبل بعض اللاعبين الأساسيين، وبينهم كوبي ماينو الذي يُقال إنه منفتح على الانتقال على سبيل الإعارة بسبب قلة الفرص في التشكيلة الأساسية.

إليكم خمسة لاعبين قد يرحلون عن أولد ترافورد في يناير:

MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 28: Tyrell Malacia of Manchester United during the UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD5 match between Manchester United and FK Bodo/Glimt at Old Trafford on November 28, 2024 in Manchester, England. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)
تايرل مالاتسيا يلعب في مركز الظهير الأيسر مع نادي مانشستر يونايتد و‌منتخب هولندا (غيتي)

تايرل مالاتسيا

المدافع الهولندي، الذي يواجه صعوبة في الحصول على وقت لعب منتظم تحت قيادة مايكل كاريك، قد يرحل عن النادي قبل نهاية يناير، لكن وضعيته معقدة حيث لم يُبدِ أي نادي رغبة في ضمه.

MANCHESTER, ENGLAND - JANUARY 11: Joshua Zirkzee of Manchester United during the Emirates FA Cup Third Round match between Manchester United and Brighton & Hove Albion on January 11, 2026 in Manchester, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images)
جوشوا زيركزي المهاجم الهولندي لم يقدم الكثير منذ انتقاله إلى مانشستر يونايتد (غيتي إيميجز)

جوشوا زيركزي

مهاجم مانشستر يونايتد، الذي لم يقدم أداءً مرضيًا منذ انتقاله في صيف 2024، ويُحتمل أن يبحث عن فرصة جديدة، خاصة مع اهتمام فريق روما الإيطالي.

MANCHESTER, ENGLAND - DECEMBER 30: Manuel Ugarte of Manchester United in action during the Premier League match between Manchester United and Wolverhampton Wanderers at Old Trafford on December 30, 2025 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
مانويل أوغارتي قدم إلى مانشستر يونايتد في صفقة ضخمة قدرت بـ 55 مليون دولار (غيتي إيميجز)

مانويل أوغارتي

لاعب خط الوسط الأوروجوياني، الذي فشل في إثبات نفسه بعد انتقاله من باريس سان جيرمان، قد يرحل في يناير مع اهتمام من غلطة سراي التركي.

MANCHESTER, ENGLAND - JANUARY 11: Harry Maguire of Manchester United during the Emirates FA Cup Third Round match between Manchester United and Brighton & Hove Albion on January 11, 2026 in Manchester, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images)
لعب هاري ماغواير 40 مباراة مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي بينما لا يلعب كثيرا هذا الموسم (غيتي)

هاري ماغواير

قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي أصبح خارج حسابات الفريق في الفترة الأخيرة، أبدى استعداده للانتقال إلى أندية إيطالية مثل فيورنتينا وإنتر ميلان.

MANCHESTER, ENGLAND - DECEMBER 15: Kobbie Mainoo of Manchester United during the Premier League match between Manchester United and Bournemouth at Old Trafford on December 15, 2025 in Manchester, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images)
يمكن لكوبي ماينو أن يلعب في مراكز مختلفة على أرضية الملعب بينها وسط الميدان الدفاعي وصانع اللعب (غيتي)

كوبي ماينو

لاعب الوسط الشاب الذي بدأ مباراتين فقط هذا الموسم، يتردد اسمه في سوق الانتقالات، مع ارتباطه بنقل محتمل إلى نابولي.

إعلان
المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان