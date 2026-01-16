5 لاعبين قد يرحلون عن مانشستر يونايتد في يناير

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لا يستهدف التعاقد مع أي صفقات جديدة خلال هذا الشهر حيث يركز المدير الفني الجديد مايكل كاريك على مواصلة الموسم بنفس الأسماء.

في المقابل تستمر الشائعات حول مستقبل بعض اللاعبين الأساسيين، وبينهم كوبي ماينو الذي يُقال إنه منفتح على الانتقال على سبيل الإعارة بسبب قلة الفرص في التشكيلة الأساسية.

إليكم خمسة لاعبين قد يرحلون عن أولد ترافورد في يناير:

تايرل مالاتسيا

المدافع الهولندي، الذي يواجه صعوبة في الحصول على وقت لعب منتظم تحت قيادة مايكل كاريك، قد يرحل عن النادي قبل نهاية يناير، لكن وضعيته معقدة حيث لم يُبدِ أي نادي رغبة في ضمه.

جوشوا زيركزي

مهاجم مانشستر يونايتد، الذي لم يقدم أداءً مرضيًا منذ انتقاله في صيف 2024، ويُحتمل أن يبحث عن فرصة جديدة، خاصة مع اهتمام فريق روما الإيطالي.

مانويل أوغارتي

لاعب خط الوسط الأوروجوياني، الذي فشل في إثبات نفسه بعد انتقاله من باريس سان جيرمان، قد يرحل في يناير مع اهتمام من غلطة سراي التركي.

هاري ماغواير

قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي أصبح خارج حسابات الفريق في الفترة الأخيرة، أبدى استعداده للانتقال إلى أندية إيطالية مثل فيورنتينا وإنتر ميلان.

كوبي ماينو

لاعب الوسط الشاب الذي بدأ مباراتين فقط هذا الموسم، يتردد اسمه في سوق الانتقالات، مع ارتباطه بنقل محتمل إلى نابولي.