نجم ليفربول السابق يقتحم عالم الملاكمة

ألمح نجم فريق ليفربول السابق لكرة القدم، مامادو ساكو، إلى انتقال مفاجئ إلى الملاكمة بعد نشره فيديو تدريبي.

ساكو، الذي أعلن اعتزاله في سن 35، ظهر في فيديو على "إنستغرام" وهو يتدرب على الملاكمة داخل قفص فنون القتال المختلطة.

استخدم المدافع، الذي انتقل من ليفربول إلى كريستال بالاس، تدريبات الملاكمة للحفاظ على لياقته البدنية خلال مسيرته الكروية.

وقال في مقابلة عام 2014 "أحب الملاكمة كرياضة، ونعم، أحب ممارسة تمارين الملاكمة كوسيلة لتنويع تمارين القلب والأوعية الدموية، لكنني لا أمارس الملاكمة فعليًا، صدقوني".

وأضاف "أعلم أن وظيفتي هي كرة القدم، وأريد أن أكون لائقًا بدنيًا لذلك. هذه الرياضة تتيح لي ممارسة الرياضة بطريقة مختلفة قليلًا. يمكن القول إنني أحب تفريغ طاقتي على كيس اللكم".

انضمّ ساكو إلى ليفربول عام 2013 قادمًا من باريس سان جيرمان، وشارك في 80 مباراة خلال أربع سنوات قبل انتقاله إلى كريستال بالاس.

عاد إلى فرنسا عام 2021 ليلعب مع مونبلييه، حيث أمضى موسمين قبل انتقاله إلى فريق توربيدو كوتايسي الجورجي.

وأعلن المدافع الذي مثّل فرنسا 29 مرة وسجّل هدفين، اعتزاله على أرض الملعب قبل فوز باريس إف سي على باريس سان جيرمان 1-0.

وقال وهو يغالب دموعه "إنه لمن دواعي سروري أن أعود إلى ملعبي أمام هذا الجمهور الرائع".