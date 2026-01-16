لويس إنريكي يرحب بنظام "البطاقة البرتقالية"

رحب المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، لويس إنريكي، بنظام تطبيق عقوبة الإيقاف المؤقت في كرة القدم، بحيث يتم إخراج اللاعبين مؤقتا من المباراة لارتكابهم مخالفات.

خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، عُرض على المدرب الإسباني إنريكي سؤال حول تأييده لنظام "البطاقة البرتقالية" الذي يبعد اللاعب عن المباراة لمدة 20 دقيقة.

أجاب إنريكي قائلاً إنه يجب الاستمرار في البحث عن أفكار جديدة، مشيرًا إلى أهمية التطور المستمر في الرياضة طالما هناك مجال للتحسين، وذلك بهدف تعزيز كرة هجومية أكثر إثارة وجذبًا للمشجعين.

وأضاف أنه يتذكر تصريح رئيس الاتحاد الأوروبي السابق ميشيل بلاتيني، الذي قال قبل سنوات إنه يجب اللعب بـ10 لاعبين بدلاً من 11.

وأوضح إنريكي أن مثل هذه الأفكار تؤثر في اللعبة عند تحليلها، مشيرًا إلى أنه دائمًا منفتح على اكتشاف أشياء جديدة.

يذكر أن النظام الشبيه بالبطاقة البرتقالية له مثيل في مباريات الرجبي، فعندما يرتكب لاعب مخالفة يطرد لمدة 10 دقائق.