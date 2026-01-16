لحظة غريبة.. لامين جمال يعتذر لليفاندوفسكي بدلا من الاحتفال بهدفه

شهدت مباراة برشلونة ضد راسينغ سانتاندير في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا -أمس الخميس- حادثة طريفة، حيث أسدل لامين جمال الستار على المباراة بهدف حاسم في الوقت بدل الضائع.

وعلى الرغم من أن الهدف كان حاسما، إلا أن جمال لم يحتفل به كما هو معتاد، بل توجه مباشرة إلى المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي ليقدم له اعتذارا متكررا.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 5 لاعبين قد يرحلون عن مانشستر يونايتد في يناير

5 لاعبين قد يرحلون عن مانشستر يونايتد في يناير list 2 of 2 زين الدين زيدان يكشف عن أكبر سر لنجاحه كمدرب end of list

كان جمال قاد هجمة سريعة في لحظات المباراة الأخيرة عندما كان فريقه متفوقا بهدف نظيف، وحاول جمال تمرير كرة عرضية لليفاندوفسكي، لكن التمريرة لم تكن دقيقة بما يكفي، مما منع المهاجم البولندي من الوصول إليها.

ورغم ذلك، استمرت خطورة الهجمة، حيث تمكن رافينيا من استعادة الكرة ثم مررها مجددا إلى جمال، الذي سددها بقوة داخل الشباك ليضاعف النتيجة 2-0 لصالح برشلونة.

ولكن بدلاً من الاحتفال، اتجه جمال مباشرة إلى ليفاندوفسكي وأخذ يرفع يديه عدة مرات معتذرًا له عن التمريرة الضائعة.

كانت تلك اللحظة عفوية، ولكنها سلطت الضوء على روح الفريق العالية بين اللاعبين.