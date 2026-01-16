بالفيديو.. حفرة في ملعب بالمكسيك تثير القلق قبل مونديال 2026

كاد المدافع المكسيكي جاير دياز أن يعرّض مسيرته للخطر بعد تدخل خاطئ على العشب الجديد في ملعب كواوتيموك، الذي تم تجديده استعدادًا لمونديال 2026.

وأثناء مباراة بويبلا ومازاتلان في دوري الدرجة الأولى المكسيكي، ارتفع العشب كالسجادة ليشكّل حفرة ضخمة، ما كاد يتسبب في إصابة خطيرة في الركبة، لكن لحسن حظ اللاعب مرت الحادثة بسلام.

الحفرة التي ظهرت بشكل مفاجئ بعد التحام اللاعبين أثارت القلق في الأوساط الرياضية، وأعادت تسليط الضوء على جودة تجهيز الملاعب الخاصة بكأس العالم 2026 التي تحتضن المكسيك عددا من مبارياتها.