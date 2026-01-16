مهاجم هولندي سابق متهم بتهريب المخدرات

أفادت مصادر أن اللاعب السابق في صفوف منتخب هولندا للشباب، نايجل روبرتا، قد أعتقل الأسبوع الماضي للاشتباه في تورطه بتهريب مواد مخدرة.

ووفقا لصحيفة "أي دي" الهولندية تم القبض على المهاجم البالغ من العمر 27 عاما في أنتويرب، بلجيكا، في 10 يناير/كانون الثاني، بعد أن رصدت الشرطة رجلا يركض باحثا عن سيارة.

وبحسب التقارير، دخل الرجل سيارة ثم خرج منها بسرعة، وعُثر بحوزته لاحقا على 23 غراما من الكوكايين.

بعد ذلك، تم تفتيش منزل الرجل الذي يُزعم أنه باع المخدرات لروبرتا مرتين، حيث عُثر على أكثر من خمسة آلاف يورو نقدا.

ألقي القبض على المهاجم، الذي لا يلعب لأي ناد منذ مغادرته نادي سبارتاك سوبوتيكا الصربي، ومثل أمام قاضي التحقيق، لكن أفرج عنه بشروط معينة ريثما يستمر التحقيق.

لعب نايجل روبرتا أيضا مع الفريق الأول لنادي فينورد، حيث شارك في مباراة واحدة في موسم 2016-2017، بالإضافة إلى نادي كامبور الهولندي.

كما مثّل نادي ليفسكي صوفيا البلغاري، ونادي دي سي يونايتد الأميركي، ونادي اتحاد كلباء (الإمارات العربية المتحدة)، ونادي أيل ليماسول (قبرص).

تقمص رورتا ألوان منتخبات هولندا الوطنية من تحت 15 عاما إلى تحت 18 عاما في 24 مباراة دولية.