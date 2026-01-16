لاعب روسي يكشف السر الصادم وراء فشل انتقاله لبرشلونة

كشف الروسي فيكتور أونوبكو، مدافع ريال أوفييدو الإسباني السابق، عن السبب الغريب الذي حال دون ارتدائه قميص برشلونة في تسعينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن "المظهر الخارجي" كان العائق الوحيد أمام إتمام الصفقة.

وقال أونوبكو (56 عاما) في بودكاست "إل بيغوت دل أباديا": "علمت أن برشلونة كان يرغب في ضمي، لكن يوهان كرويف أو أحد مساعديه رفضوا الفكرة قائلين إنني (قبيح).. ولهذا السبب لم يتعاقدوا معي".

ورغم هذا الرفض الغريب، نجح المدافع الروسي الصلب في رد الاعتبار لنفسه داخل الملعب؛ ففي 27 مايو/أيار2001، قاد فريقه أوفييدو لتحقيق فوز تاريخي 1-0 على برشلونة في ملعب "كامب نو".

واستذكر أونوبكو تلك المباراة بموقف مؤثر لمدربه الراحل رادومير أنتيتش، قائلا: "في ذلك اليوم، وعدنا أنتيتش بمكافأة فوز من ماله الخاص، وقد أوفى بوعده ودفع لنا فورا".