قيمة مهاجم برشلونة السابق تتضاعف 3 مرات في البرازيل
Published On 16/1/2026|
آخر تحديث: 09:30 (توقيت مكة)
ارتفعت قيمة فيتور روكي موهبة برشلونة السابق بشكل صاروخي لتبلغ ثلاثة أضعاف ما دفعه نادي بالميراس للنادي الكتالوني لضمه قبل ما يقارب العام.
وسبق لروكي (20 عاما) أن عاش تجربة احترافية "فاشلة" في إسبانيا مع برشلونة وريال بيتيس، قبل أن يقرر العودة إلى بلاده في فبراير/شباط من العام الحالي.
ووفقا للمركز الدولي للدراسات الرياضية ارتفعت قيمة النجم البرازيلي إلى 85 مليون يورو بعد انتقاله إلى نادي بالميراس.
وكان بالميراس ضم "تيغرينيو" من البارسا مقابل 25 مليون يورو.
ولم يتوقف الموهبة البرازيلية عن تسجيل الأهداف منذ انضمامه إلى نادي بالميراس حيث سجل 20 هدفا وقدم خمس تمريرات حاسمة في عام 2025 ما جعله يفرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية.
ورغم تلقيه العديد من العروض من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الألماني إلا أن يفضل الاستمرار مع ناديه.
