فضيحة تهز بيت اتحاد فلاندرز لكرة السلة 3×3

لاعبو المنتخب البلجيكي الوطني لكرة السلة 3x3 نظموا بطولات وهمية لرفع تصنيفهم العالمي (موقع أولمبيك وينتر غايمز)
Published On 16/1/2026
15:01 (توقيت مكة)

تعرّض اتحاد فلاندرز لكرة السلة (الاتحاد المسؤول عن منطقتي هولندا وبلجيكا) لفضيحة مدوية بعد الكشف عن علم مديره العام بعملية احتيال متعلقة ببطولات 3×3 التي سبقت أولمبياد طوكيو 2021.

ونظم لاعبو المنتخب البلجيكي بطولات وهمية لرفع تصنيفهم العالمي والتأهل للألعاب الأولمبية، في حين قاموا أيضًا بتزوير شهادات خلوّهم من فيروس كورونا.

حيثيات الفضيحة

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أدانت محكمة الاستئناف في أنتويرب موظفًا في الاتحاد الفلمنكي بتهمة تقديم المشورة لقائد الفريق آنذاك، نيك سيليس، وزميليه تيري ماريين وأنتوني تشادا، بشأن هذه المسابقات الوهمية.

كما حكمت المحكمة على أخصائي علاج طبيعي زوّر شهادات خلوّ اللاعبين من فيروس كورونا لتمكينهم من المشاركة في البطولات خلال فترة الجائحة.

تراوحت الأحكام التي صدرت بحق المتورطين بين 150 و240 ساعة من الخدمة المجتمعية، بالإضافة إلى غرامات مالية.

وفي تطور جديد، كشفت صحيفة "دي ستاندارد" يوم الأربعاء الماضي أن المدير العام للاتحاد، كوين أومانس، كان على علم بالتلاعب والمخطط الاحتيالي.

وقد حصلت الصحيفة على هذه المعلومات بعد تدقيق قامت به السلطات الفلمنكية لمراجعة أي مخالفات محتملة قبيل بطولة أوروبا لكرة السلة 3×3 في أنتويرب.

مطالبات باستقالة المدير العام للاتحاد

في أبريل/نيسان 2021، أي قبل ثلاثة أشهر من انطلاق الألعاب، أرسل أومانس مذكرة داخلية يشير فيها إلى أن سيليس "نظّم بطولات وهمية في الماضي لكسب نقاط تصنيف".

وعقب هذا الكشف الجديد، طالب عدد من أعضاء البرلمان الفلمنكي باستقالة المدير العام للاتحاد الإقليمي.

المصدر: ماركا

