شاهد.. 10 تصديات خالدة في تاريخ كرة القدم

يتوجب على حراس المرمى الحفاظ على نظافة شباكهم، وهي مهمة تستلزم مهارات فنية وبدنية وحضورا ذهنيا، وكثيرا ما يرتبط مصير الأندية بمدى قوة أدائهم.

وشهد تاريخ كرة القدم تألق حراس مرمى أرسنال وليفربول وريال مدريد في تقديم بعض من أروع التصديات، غير أن البعض منها تجاوزت ذلك، لتخلد في الذاكرة لفرادتها وروعتها الاستثنائية.

تاليا أفضل 10 تصديات في تاريخ كرة القدم:

10- تصدٍ مذهل لكريغ غوردون أمام دندي (2026)

أدى كريغ غوردون دورا حاسما في تحقيق فريقه هارتس الفوز على دندي بهدف نظيف ضمن منافسات الدوري الأسكتلندي.

وفي الدقيقة 93 من الوقت بدل الضائع، أنجز غوردون (43 عاما) تصديا مذهلا، حينما حال دون دخول رأسية إميل أكوا المرمى، ليحافظ بذلك على تقدم فريقه بالهدف الوحيد الذي أحرزه كلاوديو براغا.

9- تصدي جيرزي دوديك ضد ميلان (2005)

تألق الحارس البولندي جيرزي دوديك بشكل كبير في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2005 مع فريقه ليفربول ضد ميلان، وكان له الفضل الأكبر في تتويج "الريدز" باللقب، فيما عرف لاحقا باسم "معجزة إسطنبول".

تحوّل دوديك إلى أخطبوط ليصدّ تسديدة أندريه شيفتشينكو من مسافة قريبة.

8- تصدي رينيه هيغيتا ضد إنجلترا (1995)

المباراة الودية الشهيرة عام 1995 في ملعب ويمبلي، اشتهرت بـ"صدة العقرب" التاريخية لحارس مرمى كولومبيا.

7- تصدي إيكر كاسياس ضد إشبيلية (2009)

كان ريال مدريد على وشك الخسارة في ملعب سانشيز بيزخوان في موسم 2009-2010 عندما سنحت لدييغو بيروتي فرصة سهلة لتسجيل هدف من مسافة قريبة ليضاعف تقدم إشبيلية.

لم يتوقع بيروتي أن ينقض كاسياس بتلك الطريقة الرائعة على تسديدته التي كانت متجهة نحو المرمى.

6- تصدي ميرت غونوك ضد النمسا (2024)

لعب ميرت غونوك دورا محوريا في تأهل تركيا بفضل تصدياته الرائعة طوال المباراة أمام النمسا في دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا يورو 2024.

لكن تصدي غونوك في الوقت بدل الضائع، الذي ساهم في تأهل تركيا، بعد أن استخدم بنيته الجسدية الضخمة لإبعاد رأسية كريستوف باومغارتنر، كان بمثابة تتويجٍ رائعٍ للمباراة.

إعلان

5-جيم مونتغومري ضد ليدز (1973)

تصدى مونتغومري لرأسية تريفور تشيري الأولى، ثم أبعد تسديدة بيتر لوريمر الصاروخية ببراعة لتصطدم بالعارضة، مانحا سندرلاند، فريق الدرجة الثانية، فوزا تاريخيا بنتيجة 1-0 على ليدز يونايتد بقيادة دون ريفي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

4-ديفيد سيمان ضد شيفيلد يونايتد (2003)

يعتبر تصدي حارس أرسنال ضد شيفيلد يونايتد في 2003 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أحد أعظم التصديات في تاريخ البريميرليغ ويُظهر مهارته الاستثنائية في سن الأربعين.

نجح سيمان في التصدي ببراعة لرأسية خطيرة من بايج ثم لمحاولة أخرى من براون بطريقة مذهلة على خط المرمى.

3-غريغوري كوبيه ضد برشلونة (2001)

أُصيب ريفالدو نجم برشلونة بالارتباك الشديد من تصدي كوبيه حارس ليون الرائع لرأسيته خلال دوري أبطال أوروبا.

2-بيتر شمايكل ضد رابيد فيينا (1996)

لايزال تصدي بيتر شمايكل ضد رابيد فيينا عام 1996 يوصف بالأسطوري للحارس الدنماركي بقميص مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، حيث أبعد كرة رأسية خطيرة من مسافة قريبة للغاية ببراعة ولايزال يعتبر من أفضل التصديات في مسيرته.

1-غوردون بانكس ضد البرازيل (1970)

خلال مباراة إنجلترا ضد البرازيل في كأس العالم 1970 كانت الكرة على وشك تجاوز خط المرمى لولا أن الحارس غوردن بانكس ارتمى مدّ يده اليسرى القوية.

بعد مرور 55 سنة، لا يزال عدد ممن عاصروه يرونه أعظم إنقاذ على الإطلاق.