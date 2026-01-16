زين الدين زيدان في عزاء أول من اكتشف موهبته الكروية

واجه نجم الكرة الفرنسية زين الدين زيدان صعوبة بالغة أثناء محاولته الوصول إلى فعالية في فرنسا، وذلك بسبب الاهتمام الجماهيري المكثف الذي حظي به في الشارع.

تم تداول مقطع فيديو حديث يظهر زين الدين زيدان في شوارع باريس يوم الأربعاء، وسط تفاعل كبير من الجماهير، حيث احتشد العديد من المشجعين حول الأسطورة الفرنسية لطلب الصور والتوقيعات بينما كان يرتدي ملابس سوداء عند خروجه من مراسم عزاء المدرب الفرنسي الشهير رولان كوربيس.

وأكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن رولاند كوربيس هو أول من اكتشف موهبة زين الدين زيدان وأول من أطلق عليه لقب "زيزو"وهو اللقب الذي لازمه طوال مسيرته الكروية.

في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل، ترددت هتافات المشجعين مثل: "سيدي زيدان، نحبك!" بينما وقف عدد من المعجبين بجانبه وطلبوا التقاط صور معه، وهو ما يشير إلى المكانة الكبيرة التي يحظى بها زيدان في فرنسا وحتى خارجها.