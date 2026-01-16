زين الدين زيدان يكشف عن أكبر سر لنجاحه كمدرب

كشف النجم الفرنسي زين الدين زيدان عن أسلوبه في إدارة غرفة الملابس وأكد أن مفتاح نجاحه كمدرب يكمن في قربه من لاعبيه.

وقال زيدان في أحد الحوارات إنه خلال فترة عمله في ريال مدريد كان دائمًا في خدمة اللاعبين، مشيرًا إلى أن قوة الفريق تكمن في تواجد المدرب لدعم لاعبيه.

ولفت إلى أنه إذا لم يكن المدرب قريبًا من اللاعبين وكانوا غير راضين عن خططه، فإن ذلك سيؤثر سلبًا على الفريق.

وأضاف زيدان أن اللاعبين في ريال مدريد كانوا يستمتعون بما يقدمونه على أرض الملعب، حيث كانوا يشعرون بالثقة بعد فترة صعبة مروا بها، وهو ما كان أساسًا لاستعادة قوتهم البدنية والفنية.

زيدان الذي قاد ريال مدريد لتحقيق ثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا في 2016 و2017 و2018، لم يتول تدريب أي فريق منذ مغادرته ريال مدريد في صيف 2021.

وتُشير التوقعات إلى أنه قد يعود إلى التدريب قريبًا، حيث يُعتبر المرشح الأبرز لتولي تدريب منتخب فرنسا بعد كأس العالم 2026.