حارس مرمى يحافظ على نظافة شباكه باستخدام خدعة تعلمها من ابنه

أظهر حارس مرمى غرونينغن الهولندي، إتيان فايسن، مهارة غير متوقعة عندما نفّذ خدعة من لعبة "فيفا" الإلكترونية علّمه إياها ابنه.

واستحوذت لقطة الحارس على الاهتمام الأكبر في مباراة غرونينغن وناك بريدا بالدوري الهولندي الممتاز يوم السبت الماضي وانتهت بالتعادل السلبي.

وخلال الشوط الأول قام فايسن، حارس مرمى غرونينغن، باستدراج مهاجم ناك، بوي كيمبر، وترك القائم القريب خاليًا، ما جعل كيمبر يسدد باتجاهه.

لكن فايسن عاد بسرعة ليحافظ على شباكه نظيفة، مشهرا ابتسامة لطيفة في وجه المهاجم، في لحظة أثارت إعجاب المتابعين.

بعد المباراة، شرح فايسن (30 عاما) كيف تمكن من خداع كيمبر، كاشفًا أنه غالبًا ما ينخرط في لعبة "فيفا" مع ابنه، الذي يعمد إلى تنفيذها لخداعه.

ويأمل فايسن في مواصلة تألقه في حراسة المرمى عندما يستأنف غرونينغين مشواره في الدوري يوم الأحد بمواجهة هيرينفين.