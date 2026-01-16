منتخبات مهددة بالغياب عن كأس العالم 2026 بسبب قرار ترامب

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستوقف إصدار تأشيرات الدخول لمواطني 75 دولة، بينها بعض أبرز منتخبات كرة القدم مثل البرازيل ونيجيريا، قبل خمسة أشهر من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026.

وجاء في بيان الخارجية الأميركية على موقع إكس أنها ستوقف معالجة طلبات التأشيرات الخاصة بمواطني 75 دولة.

وأضافت أن المهاجرين من هذه الدول يسجلون معدلات غير مقبولة في استفادتهم من المساعدات الحكومية الأمريكية.

وختمت بأن وقف معالجة الطلبات سيستمر حتى تتمكن الولايات المتحدة من ضمان عدم قيام المهاجرين الجدد بـ"نهب" الثروات من الشعب الأمريكي حسب ما جاء في البيان.

ويأتي هذا القرار الجديد قبل نحو خمسة أشهر من استضافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك كأس العالم لكرة القدم 2026، وهي أول بطولة كأس عالم تقام في ثلاث دول، بمشاركة 48 فريقاً وتوزيع مبارياتها على 16 مدينة في الدول الثلاث، حيث ستكون حصة الولايات المتحدة الأكبر.