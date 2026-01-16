بين المغرب والسنغال.. حيرة مشجع قبل نهائي أمم أفريقيا

عبر شاب سنغالي يحب المغرب، عن حيرته الشديدة فيمن سيشجع في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، والتي ستكون بمواجهة بين "أسود الأطلس" و"أسود التيرانغا" يوم الأحد المقبل، على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.

وقبل معرفة نتيجة مباراتي السنغال ضد مصر والمغرب ضد نيجيريا يوم الأربعاء، خرج الشاب في مقطع فيديو شاركه عبر إنستغرام، مرتديا الوشاح المغربي ونظارة بعلم المغرب مع قميص منتخب السنغال، يتحدث عن السؤال الأكثر طرحا عليه في الأيام الأخيرة لمعرفة من سيختار.

وقال المشجع في الفيديو: “إذا تأهل منتخبا السنغال والمغرب إلى المباراة النهائية، فأي فريق ستشجع؟ هذا هو السؤال الذي يطرح علي يوميا، سواءً في البث المباشر أو مقاطع الفيديو، يطرح علي باستمرار. واليوم، سأجيبكم بصراحة: إذا تأهل منتخبا السنغال والمغرب إلى المباراة النهائية… هه! لا أعرف ماذا أفعل، لا أعرف”.

وأضاف: “أظل أطرح على نفسي هذا السؤال، وأتساءل إن كنت سأشجع السنغال وأترك ​​المغرب، بلدي الحبيب، الأمر معقد، وإن كنت سأشجع كلا من المغرب والسنغال، البلد الذي ولدت فيه، فالأمر معقد أيضا، لذا سأشارككم أفكاري، جسدي سيشجع السنغال لأني سنغالي، في قلبي وجسدي، وقلبي سيشجع المغرب لأني مغربي في صميمي، هذا كل ما في الأمر. أعتقد أنني أجبت على سؤالكم، ديما المغرب ديما السنغال”.

وبعد معرفة طرفي نهائي كان 2025 بوصول السنغال والمغرب للنهائي، شارك المشجع الشاب اليوم الخميس، فيديو ظهر فيه بالقميص المغربي، ليزيد الغموض حول المنتخب الذي سيشجعه يوم الأحد المغرب.

وعلى مدار البطولة ظهر المشجع في أكثر من مناسبة وهو يدعم ويحتفل بفوز منتخبي السنغال والمغرب في مبارياتهم بكأس أمم أفريقيا، وهذا ما يزيد من حيرة المتابعين حول الاختيار الأخير للشاب في المواجهة النهائية للبطولة الأفريقية.