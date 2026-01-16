حادث مروري يهز كرة القدم البرازيلية

أعلنت إدارة نادي "آغيا دي مارابا" البرازيلي عن وقوع حادث مروري مروع لفريقه تحت 20 عامًا، أسفر عن وفاة المدرب البدني هيكتون ألفيس، وإصابة المدرب رونان تايزر بجروح خطيرة.

وقع الحادث أثناء عودة الفريق من مباراة في كأس ساو باولو للناشئين، حيث اصطدمت الحافلة بشاحنة كانت متوقفة على الطريق دون إشارات تحذيرية بالقرب من مدينة كريشاس دو توكانتينس.

في بيان نشره النادي على وسائل التواصل الاجتماعي، عبّر النادي المنتمي لدوري الدرجة الرابعة عن حزنه العميق على الحادث المأساوي، مؤكدًا أن جميع اللاعبين لم يتعرضوا لإصابات خطيرة.

كما أشار النادي إلى أن المدرب تايزر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة.

وأثار الحادث صدمة كبيرة في أوساط كرة القدم البرازيلية، حيث عبرت جميع الأندية في الدوري البرازيلي عن تعازيها وتعاطفها مع النادي وأسر الضحايا.