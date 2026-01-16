استقالة قائد الشرطة البريطانية بسبب جماهير مكابي تل أبيب

أعلن رئيس قوات الشرطة البريطانية استقالته اليوم الجمعة، بعد انتقادات تعرض لها إثر توصيته بمنع جماهير فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي من حضور مباراة كرة القدم ضد أستون فيلا الإنجليزي في برمنغهام العام الماضي.

وسيتنحى كريغ غيلدفورد رئيس الشرطة في وست ميدلاندز عن منصبه، بأثر فوري، في أعقاب ضغوط متزايدة من أجل الاستقالة بعد الجدل المثار، وأعلن هذه التطورات سيمون فوستر مفوض الشرطة والجريمة، المنتخب محلياً.

وأصبح بقاء غيلدفورد في منصبه محل جدل منذ يوم الأربعاء عندما تم نشر تقرير حول قرار منع مشجعي مكابي من حضور المباراة في فيلا بارك يوم السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، وخلص التقرير إلى أن القرار الصادر العام الماضي، بالغ في تقدير التهديد الذي يشكله مشجعو مكابي وقلل من شأن الخطر الذي يهددهم.

وبعد انتشاره، قالت شبانة محمود وزيرة الداخلية البريطانية، إنها فقدت الثقة في غيلدفورد وحثته على الاستقالة. وقالت إنها لا تملك سلطة إقالة غيلدفورد، بسبب سياسات التغيير من جانب حكومة المحافظين السابقة في عام 2011، لكنها تسعى لإعادة هذه الصلاحية إلى وزراء الداخلية، ويتمتع حالياً مفوضو الشرطة والجريمة المنتخبون محلياً بهذه الصلاحية.

وجاء حظر حضور الجماهير، في وقت تزايدت فيه المخاوف بشأن معاداة السامية ببريطانيا، في أعقاب هجوم دامٍ على كنيس يهودي في مانشستر، ودعوات من الفلسطينيين والداعمين لهم بمقاطعة إسرائيل رياضياً بسبب الحرب مع حماس في غزة.

ورأت شرطة ميدلاندز في ذلك الوقت، أنه ربما تنطوي المباراة على مخاطر كبرى بناء على المعلومات الاستخبارية الحالية، ووقائع سابقة، بما في ذلك، جرائم العنف والكراهية التي حدثت عندما واجه مكابي فريق آياكس في أمستردام الموسم الماضي.