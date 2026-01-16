أسوأ استثمارات ملاعب كرة القدم على مر التاريخ

غالبًا ما يؤدي السعي وراء مواصفات دقيقة للفوز بتنظيم حدث رياضي إلى بناء مشاريع ضخمة قد تتسبب في هدر الموارد بسبب سوء التخطيط، أوالضغوط السياسية، كما شهدته ملاعب عديدة حول العالم.

إليكم قائمة بملاعب تحولت إلى عبء مالي قد يستمر لعقود:

1-ملعب فرنسا

افتتح في 1998 لاحتضان مباريات كأس العالم وبلغت تكلفة بنائه الأصلية حوالي 346 مليون يورو ويتسع لأكثر من 80 ألف متفرج، ويستضيف مباريات المنتخبين الفرنسي لكرة القدم والرجبي، بالإضافة إلى الأحداث الكبرى والحفلات الموسيقية.

2-ملعب ويمبلي

ملعب ويمبلي قدرت تكلفة إعادة بناء الملعب الجديد في لندن والذي افتتح عام 2007 ما يعادل 500 مليون يورو.

3-ملعب أرينا ماني غارينشا

قدرت تكلفة تجديد ملعب أرينا ماني غارينشا لاحتضان كأس العالم 2014 بحوالي 775 مليون يورو وجعلت هذه التكلفة الملعب الأغلى في البرازيل وثاني أو ثالث أغلى ملعب كرة قدم في العالم حينها.

4-ملعب كيب تاون

تم بناء ملعب كيب تاون في جنوب أفريقيا لاستضافة كأس العالم 2010، وبلغت تكلفة بنائه حوالي 516 مليون يورو بأسعار الصرف في عام 2009.

5-ملعب أرينا دا أمازونيا

ملعب أرينا دا أمازونيا في ماناوس، البرازيل، استضاف مباريات كأس العالم 2014 بتكلفة بناء بلغت حوالي 300 مليون يورو، وقد افتتح عام 2013 ليكون منشأة متعددة الاستخدامات بمدرجات تتسع لـ 46 ألف متفرج.

6-ملعب نيلسون مانديلا باي

يقع في جنوب أفريقيا وتم بناؤه لاحتضان مباريات كأس العالم 2010، وبلغت تكلفته حوالي 2.1 مليار راند جنوب أفريقي ما يعادل حوالي 260 مليون يورو في ذلك الوقت.

7-ملعب أستراليا

تم بناؤه في سيدني خصيصاً لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2000 وبلغت تكلفته 695 مليون يورو.

8-ملعب مونتريال الأولمبي

كلف عام 1976 حوالي مليار و200 مليون يورو وكان هذا جزءًا من عجز إجمالي للألعاب الأولمبية بلغ 1.2 ملياريورو.

9- ملعب ماراكانا

تجديد ملعب ماراكانا استعداداً لكأس العالم 2014 كلّف مبلغاً ضخماً، حيث قُدرت التكلفة الإجمالية بحوالي500 مليون يورو.

ملعب أولمبيكو أثينا

استضاف أولمبياد 2004 وحفل الافتتاح والختام، وتطلب تجديدات كبيرة بسقف من تصميم كالاترافا وبلغت كلفته أكثر من مليار يورو.