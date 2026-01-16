أبرز 5 نهائيات في تاريخ كأس أمم أفريقيا

قبل المواجهة الكبيرة بين المغرب والسنغال لحسم لقب كاس الأمم الأفريقية 2025، تستدعي الذاكرة الكروية شريطا طويلا من الذكريات للمباريات النهائية.

فمن أصل 32 مباراة نهائية شهدتها البطولة عبر تاريخها، تبرز 5 مواجهات صنفتها وكالة الأنباء الفرنسية على أنها الأكثر إثارة وندية، لتكون خير تمهيد للنهائي المنتظر بعد غد الأحد.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ارتفاع جنوني لأسعار تذاكر نهائي كأس أفريقيا

ارتفاع جنوني لأسعار تذاكر نهائي كأس أفريقيا list 2 of 2 أسلحة المغرب لتجاوز عقبة السنغال ومعانقة المجد الأفريقي end of list

إثيوبيا ضد مصر 4-2

نهائي حافل بالأهداف والإثارة عام 1962، حين نجحت صاحبة الأرض إثيوبيا في معادلة النتيجة مرتين أمام مصر حاملة اللقب، قبل أن تسجل هدفين في الوقت الإضافي وحققت لقبها الوحيد حتى الآن. حسم منغيستو ووركو اللقاء الذي تابعه 30 ألف متفرج احتشدوا في ملعب أديس أبابا، إذ خطف الهدف الرابع قبل دقيقتين من نهاية الوقت الإضافي.

الكونغو ضد مالي 3-2

سجل منتخب الكونغو برازافيل 3 أهداف في 7 دقائق مع الاقتراب من مرور ساعة على النهائي وحسم نهائي 1972 في ياوندي لصالحه.

تقدمت مالي 1-0 في الشوط الأول في مواجهة بين طرفين يبلغان النهائي لأول مرة، قبل أن يسجل جان ميشال مبونو هدفين للكونغوليين في دقيقتين (57 و59).

وأضاف فرانسوا مبيليه الثالث (63)، قبل أن يتم اختياره لاحقًا أفضل لاعب في أول نسخة لكأس أمم إفريقية تُقام في وسط إفريقيا.

نيجيريا ضد زامبيا 2-1

تحدى منتخب زامبيا الظروف وبلغ نهائي 1994 في تونس بعد أقل من عام على مصرع 18 لاعبا من صفوفه في حادث تحطم طائرة قبالة سواحل الغابون أثناء توجههم إلى السنغال لخوض تصفيات كأس العالم.

سجل الزامبي إليجاه ليتانا بعد 3 دقائق أمام 25 ألف متفرج، لكن إيمانويل أمونيكي عادل النتيجة بعد دقيقتين فقط، ثم أضاف هدف الفوز مطلع الشوط الثاني ومنح "النسور الخضر" لقبهم الثاني في البطولة.

جنوب أفريقيا ضد تونس 2-0

توج منتخب جنوب إفريقيا المضيف بلقب نسخة 1996 أمام 80 ألف متفرج في جوهانسبرغ، بعد 4 سنوات فقط من عودته إلى الساحة الدولية عقب رفع الحظر المفروض بسبب نظام الفصل العنصري.

حضر اللقاء الرئيس الراحل نيلسون مانديلا وآخر رئيس أبيض للبلاد فريدريك دي كليرك، وشهدت المباراة دخول المهاجم البديل مارك وليامس الذي سجل هدفين، الأول بعد 8 دقائق من نزوله والثاني بعدها بدقيقتين.

زامبيا – كوت ديفوار 0-0

حقق منتخب زامبيا مفاجأة مدوية في نهائي 2012 بفوزه على ساحل العاج بقيادة ديدييه دروغبا 8-7 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي. أهدر دروغبا ركلة جزاء في الوقت الأصلي، كما أخفق كولو توريه وجرفينيو في الركلات الترجيحية، قبل أن يسجل المدافع ستوبّيلا سونسو الركلة الحاسمة.

إعلان

كان الفوز في ليبرفيل مؤثرا بشكل خاص لزامبيا، إذ وقع حادث الطائرة المأساوي عام 1993 بالقرب من ملعب النهائي.