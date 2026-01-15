مباراة مصر ضد نيجيريا بكأس أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

ستتنافس مصر ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي ستختتم منافساتها يوم الأحد المقبل 18 يناير/كانون الثاني 2026.

وقبل انطلاق البطولة، كان كلا المنتخبين من بين المرشحين الأوفر حظا للفوز باللقب القاري، لكنهما فشلا في النهاية في مرحلة نصف النهائي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 حسام حسن يواجه انتقادات لاذعة بسبب تصريحاته المثيرة

حسام حسن يواجه انتقادات لاذعة بسبب تصريحاته المثيرة list 2 of 2 إيقاف إيتو 4 مباريات وتغريمه 20 ألف دولار end of list

وخسرت مصر أمام السنغال صفر-1 أمس الأربعاء بينما انهزمت نيجيريا أمام المغرب بركلات الترجيح 2-4 في الرباط، بعد نهاية المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي.

موعد مباراة مصر ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث

تقام المباراة يوم السبت المقبل 17 يناير/كانون الثاني على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، المغرب.

من المقرر أن تنطلق مباراة مصر ونيجيريا في الساعة الرابعة مساء (16:00) بتوقيت غرينتش، السادسة مساء بتوقيت مصر (18:00)، السابعة مساء بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

قنوات البث المباشر لمباراة مصر ونيجيريا في كأس أفريقيا

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 2

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت

ويأمل منتخب مصر في الحصول على المركز الثالث للمرة الرابعة في تاريخه من أجل تعويض عدم تمكنه من التأهل للمباراة النهائية في البطولة، التي تقام يوم الأحد المقبل.

وتعتبر هذه هي المرة السادسة التي يلعب خلالها منتخب مصر لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية في أمم أفريقيا والأولى منذ ما يقرب من 42

عاما.

تاريخ المواجهات المباشرة